La tormenta que dejó paso al verano

Que en nuestra Región el cambio estacional se produce, prácticamente, de un día a otro es algo que cualquier murciano tiene asumido como seña de identidad de nuestra Comunidad. Tanto es así que es ya una broma impregnada en el subconsciente colectivo.

Y es que las precipitaciones de anoche, que vinieron con tormenta eléctrica, pillaron por sorpresa a los murcianos que habían salido a disfrutar de la noche del sábado, pero más aún por sorpresa les ha pillado el calor de esta misma tarde.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología previese ayer 26º C de máxima para hoy y otras herramientas del tiempo, como Weather.com, la usada por Google, se atrevan a subir la cifra a 28º C, la sensación paseando a pleno sol por las calles del centro es completamente veraniega. El conocido como 'bochorno' ya está aquí y prueba de ello es que algunos semáforos, como el que ilustra esta noticia, llegan a marcar nada menos que 39º C a pleno sol.