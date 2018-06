Murcia estrena el verano

Que en nuestra Región el cambio estacional se produce, prácticamente, de un día a otro es algo que cualquier murciano tiene asumido como seña de identidad de nuestra Comunidad. Tanto es así que es ya una broma impregnada en el subconsciente colectivo. Aunque el calor que ha sorprendido a miles de ciudadanos esta tarde en la ciudad no les haya parecido tan gracioso.

Y es que, aunque la Agencia Estatal de Meteorología previese ayer 26º C de máxima para hoy y otras herramientas del tiempo, como Weather.com, la usada por Google, se atrevan a subir la cifra a 28º C, la sensación paseando a pleno sol por las calles del centro es completamente veraniega. El conocido como 'bochorno' ya está aquí y prueba de ello es que algunos semáforos, como el que ilustra esta noticia, llegan a marcar nada menos que 39º C a pleno sol.