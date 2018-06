Varios detenidos en una operación contra el tráfico de marihuana en Murcia

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional ha llevado a cabo este miércoles al mediodía una operación contra el tráfico de drogas en Murcia.

El operativo, que concluía pasadas las tres de la tarde, se ha saldado con varias personas detenidas y una cantidad de droga incautada que no ha sido aún precisada. El despliegue (entre coches camuflados, patrullas y el furgón) despertaba la curiosidad de vecinos y viandantes.

Fuentes cercanas han explicado que la operación es contra el tráfico de marihuana. El foco, la calle Serrano (una de las perpendiculares a la calle Arrixaca, cercana a la Plaza San Agustín). Ahí hay un local que se anuncia como 'asociación de estudios de usuarios del cannabis y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas'. La asociación, en concreto, se llama Altiplano.

Los clubes de cannabis de la Región tienen que cumplir una serie de requisitos legales, como que no pueden vender más de dos gramos por persona y día a sus socios (60 al mes), que es lo que permite la ley para consumo propio; y que deben fumarlo en la asociación.

Su inscripción en el registro autonómico lleva una serie de trámites distintos a los fijados para otro tipo de asociaciones, como el envío previo de la documentación a la Fiscalía, para la comprobación de que no existe ilicitud penal. Esta en concreto muestra un folio pegado al cristal del local en el que se detalla el número del club en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia.

La Policía registró, asimismo, un bajo de la misma calle, que resultó ser una asociación de pescadores. "No me tengo que esconder de nada, esto es una peña de amigos y hacemos cumpleaños", apuntaba el presidente de este colectivo, que dejaba claro, al retirarse los agentes, que en su local no había estupefacientes algunos.