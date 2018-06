PSOE y Cs instan a Urbanismo a investigar la casa de Moreno Micol

La Concejalía de Urbanismo debe actuar ante las presuntas irregularidades detectadas en la casa de la concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol. Así lo creen los portavoces del PSOE y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, quienes ayer se pronunciaron en estos términos al ser preguntados por las informaciones publicadas por este diario y que la concejala no termina de aclarar.

La máxima responsable de los socialistas en la Glorieta, Susana Hernández, dijo estar sorprendida por que Urbanismo no actúe si existe alguna ilegalidad en la vivienda de Moreno Micol, tras lo que el portavoz de la formación naranja, Mario Gómez, señaló que «el Ayuntamiento no puede permitir ninguna construcción ilegal», animando a que Urbanismo tome medidas. Desde el Grupo Popular el concejal Eduardo Martínez-Oliva consideró que «todo cargo público está sometido al control de los ciudadanos y de los medios de comunicación y ante cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad hay que ser responsable», a la vez que aseguró, al ser preguntado por esta Redacción, que «en la ficha catastral que usa el Ayuntamiento la piscina no está declarada», por lo que espera que la concejala de Ahora Murcia presente la documentación y aclare esta situación.



Club Náutico La Puntica

El concejal no adscrito Javier Trigueros señaló que en el caso de su vivienda «habrá que ver la documentación que aporta», pero subrayó que «el tema del fondeadero del Club Náutico sigo sin verlo claro, ya que los documentos que aportó no aclaran nada y lo veo aún más turbio». En este sentido, dijo no entender «por qué tuvo que crear una empresa a nombre del hijo y que no aparezcan los contratos por ningún lado».