El SUAP de la zona norte no estará operativo hasta verano

Cesm dice que "no es suficiente para atender la demanda".

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la zona norte del municipio de Murcia no termina de arrancar y no estará operativo, al menos, hasta el verano. Estaba previsto que el nuevo SUAP entrara en funcionamiento en el centro de salud Vistalegre-La Flota, pero para ello era necesario que se trasladara la UME (Unidad Medicalizada de Emergencias) del 061 que presta servicio en estas instalaciones hasta el centro de salud de Ronda Sur y así dejar espacio libre para el personal de Urgencias de Primaria.

De forma provisional, para un periodo de tres meses, la mitad de los efectivos previstos para el nuevo SUAP comenzaron a prestar asistencia domiciliaria el pasado 1 de noviembre de 2017 en el centro de Zarandona, mientras que no disponían de su espacio definitivo en el de La Flota. Sin embargo, esta asistencia provisional se ha alargado durante más de seis meses y las obras que se esperaban aún no han terminado, una situación que ha denunciado el Sindicato Médico Cesm, que considera éste «un nuevo incumplimiento del Servicio Murciano de Salud (SMS)», según explica su tesorera, María José Campillo.

Este nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria ha sido prometido en numerosas ocasiones y presupuestado en las cuentas de la Comunidad de 2017, tras lo que recibió el visto bueno en la Mesa de Sanidad. Servicio que arrancó a medio gas en noviembre con cinco médicos, cinco enfermeros y seis técnicos en emergencias sanitarias, la mitad de la plantilla prometida, para atenciones domiciliarias únicamente.

Desde el SMS explican que las obras del centro de salud de Ronda Sur están finalizando, obras necesarias para que se traslade allí la UME y quede liberado espacio en el de La Flota para que se pueda instalar el nuevo SUAP. Según las previsiones de la Administración, estas obras estarán acabadas en el plazo de un mes (a final de junio), «momento en el que se comenzará a plantear el SUAP en La Flota».

La tesorera del Sindicato Médico considera que el equipo que está trabajando actualmente «no es suficiente para atender la demanda que existe y no está funcionando como un SUAP sino como una asistencia domiciliaria». Además, recuerda que hubo una reunión para abordar el Plan de Urgencias y Emergencias, «del que no hemos sabido nada más» y alerta de que «cuando se produzca el corte de las vías del tren en la zona sur los SUAP no podrán cumplir los isocronos (tiempo máximo de asistencia)», establecido en 15 minutos.

Asistencia 24 horas

El SMS anunció el pasado año un plan para reorganizar estos servicios y hacer que los SUAP ofrezcan cobertura asistencial durante las 24 horas del día de forma ininterrumpida, con lo que se quiere mejorar la asistencia en horario de mañana para atender urgencias en la vía pública y en domicilio y no sólo de 15.00 a 8.00 horas, como funcionan habitualmente. En la Región de Murcia existen 28 Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que se quieren ampliar a 29. De ellos, 22 disponen de nueve efectivos y otros seis cuentan con cinco efectivos.