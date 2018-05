"El dinero pagado al hijo de Moreno Micol no está justificado"

La falta de transparencia en las cuentas del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán y la forma en la que se contrató el proyecto del fondeadero con Ángeles Moreno Micol (actual concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento de la capital) y posteriormente con la empresa Fonnautic Gestión Mar Menor S.L., creada por su hijo Sergio Pacheco cuando ella entró en política, ha precipitado un cambio en la directiva de este centro deportivo y de ocio de San Pedro del Pinatar, cuyos nuevos responsables quieren esclarecer la situación.

El nuevo presidente, José Ballester, asegura que «la cantidad de dinero pagada al hijo de Moreno Micol no está justificada, por lo que tenemos claro que el segundo pago que había pendiente no se va a hacer hasta que no analicemos las cuentas». El único ingreso que ha tenido la empresa de Pacheco en sus tres años de existencia ha sido el que facturó en 2015 al Club Náutico La Puntica por 47.305 euros (con IVA), estando pendiente de pago la segunda factura, de 20.273 euros, por la continuidad de un proyecto que inició su madre años antes. Una empresa sin actividad, sin empleados y con domicilio en una vivienda de veraneo.

Ballester afirma que en los días que ha tardado en llegar el nuevo equipo «ha desaparecido mucha información, pero llegaremos hasta el final e iremos donde haya que ir». Además, se muestra sorprendido de haber encontrado las cuentas del Club «vacías» y que «los últimos movimientos bancarios fueran para pagar 6.000 euros de unas tarjetas de crédito que no sabemos para qué se han usado mientras que los marineros están sin poder cobrar».



Asamblea de socios

La nueva directiva hace hincapié en que ha llegado con la transparencia por bandera. «Queremos hacer las cosas bien, que haya claridad, que se informe a los socios de todo y que haya buena relación con los pescadores y resto de empresas de la zona», dice Ballester. Por lo que han convocado para mañana domingo a las 10.00 la primera asamblea de socios en la que se dará cuenta de la situación encontrada.