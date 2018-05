Dos años de cárcel por abusar sexualmente de una joven con retraso mental

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una joven con retraso mental leve, "por lo que carece de la capacidad necesaria para prestar un consentimiento válido".

La sentencia indica que al iniciarse el juicio el acusado reconoció los hechos y se conformó con cumplir la pena pactada por el fiscal y su defensa.

La condena incluye también una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima durante 7 años y una indemnización de 5.000 euros por daños morales.

El relato de hechos probados recoge que se produjeron en el verano de 2015 en un huerto cerca de la casa en Torre Pacheco de la joven, declarada tras esos abusos incapaz por un juzgado de primera instancia, indica la sala.

Del acusado, afirma no era un enfermo mental, "si bien, por su falta de instrucción y analfabetismo, no alcanzaba a comprender que ella no podía consentir la relación sexual"