Suspenden operaciones en el Reina Sofía por fallos de esterilización

El Hospital Reina Sofía ha tenido que suspender esta semana varias operaciones como consecuencia de problemas en la esterilización del material quirúrgico. Así lo han denunciado profesionales del centro y pacientes que se han puesto en contacto con LA OPINIÓN y lo ha confirmado el propio Servicio Murciano de Salud (SMS), que indica que "mientras que se clarifican las causas" el Reina Sofía tendrá apoyo del Servicio de Esterilización del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

El centro hospitalario de Murcia cambió de empresa para la esterilización el pasado 1 de mayo al haber vencido el contrato que estaba en vigor, lo que ha ocasionado un conflicto laboral, ya que los empleados de la anterior concesionaria han denunciado que debían haber sido subrogados y que ésto no se ha hecho. Los afectados aseguran que "la actual concesionaria no cuenta con personal cualificado y no han contado con nosotros, muchos de los cuales llevábamos más de una década haciendo este trabajo".

Unido a este cambio, varios pacientes aseguran haber sufrido retrasos en sus operaciones en esta última semana debido a problemas con el material quirúrgico. En este caso, el SMS explica que esta semana ha habido tres aplazamientos de operaciones "que se reprogramarán lo antes posible". No obstante, hacen hincapié en que en el Hospital Reina Sofía tiene once quirófanos funcionando diariamente, lo que supone unas 40 intervenciones al día sin contar las urgencias.

Ante las denuncias por la esterilización, la Administración indica que "estos aplazamientos se han debido en todo momento a cuestiones técnicas que se están analizando y que no tienen que ver con la nueva empresa que resultó concesionaria tras el concurso público, ni a los diferentes niveles de control de los procesos de esterilización y para garantizar la intervención". Pese a ello, afirma que se ha activado el plan de contingencia y "mientras que no estén del todo clarificadas las causas, y para no causar perjuicio a los pacientes, se contará con el apoyo del servicio de esterilización del Santa Lucía".