PSOE y Cambiemos acusan al PP de usar La Paz "como un negocio para especular"

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Ayuso y el portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, aseguran que el PP «sigue tratando el Polígono de La Paz, en el que residen 5.000 personas, como un negocio para especular», y han criticado que el alcalde, José Ballesta, «no haya puesto un pie» en este barrio en los tres años que lleva al frente de la Corporación.

Ambos ediles han explicado que el Plan de Intervención Social Integral de La Paz, aprobado el pasado viernes en Junta de Gobierno, no incluye ni un periodo de actuación, ni un solo plazo temporal de ejecución, ni un compromiso económico, «lo que demuestra que el PP no quiere resolver los problemas del barrio, sino que estos sigan creciendo para facilitar los negocios de especuladores en esta zona céntrica del municipio». Respecto al presupuesto del Plan, han informado de que la Junta de Gobierno no aprobó ningún presupuesto para el proyecto.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha respondido a PSOE y Cambiemos, a quienes les ha recriminado «que no quieran reconocer el trabajo que estamos llevando a cabo para la rehabilitación de La Paz, barrio con atención preferente».