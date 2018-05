Organizan en Murcia una concentración en apoyo a la víctima de 'La Manada de Beniaján'

Será el próximo lunes, a las once de la mañana, en la puerta del Palacio de la Justicia. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha organizado una concentración para apoyar a la víctima de la denominada 'Manada de Beniaján', la joven que denunció haber sido violada por tres hombres, primero en un paraje de esta población y luego en la casa de uno de ellos.

Los tres acusados comparecían el pasado día 10 ante el titular del Juzgado de Instrucción Número Siete de Murcia, en funciones de guardia, que decidía, tras horas de declaración, dejarlos libres. En libertad con cargos. Se les puso una orden de alejamiento: no podrán acercarse a su víctima. El fiscal no pidió prisión provisional para ninguno de los tres. No se considera que puedan destruir pruebas ni se estima que se pudiese repetir el delito por el que se les investiga.

"Los presuntos culpables alegaron que no hubo violación porque la supuesta víctima era prostituta", recuerdan quienes defienden a la joven, que presentó un parte médico en el que se acreditaba la agresión.

La concentración del lunes está previsto que dure una hora, indican los convocantes. Ya hubo una protesta similar en Sevilla, organizada por prostitutas de la ciudad andaluza. Desde que se conoció la decisión judicial de dejar libres con cargos a los tres sospechosos, numerosas mujeres han manifestado su indignación, y destacado que el hecho de que una chica sea trabajadora del sexo no significa que un hombre pueda disponer de su cuerpo como desee, sin su consentimiento.

La joven de Beniaján sostiene que la forzaron. Admite que consumió alcohol y otras sustancias, e insiste en que perdió el conocimiento y, cuando volvió en sí, vio que la habían agredido sexualmente.

Ellos alegan que llamaron a la chica para consumir droga y tener sexo. Dicen que llegaron a pagarle dinero, 20 euros. Admiten que consumieron fármacos y bebidas alcohólicas, pero dicen que no son unos violadores, indicaron fuentes cercana.

Los acusados llegaron a afirmar que la víctima les había manifestado su intención de comenzar a dedicarse a la prostitución con el fin de conseguir dinero.