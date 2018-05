Adif cerrará esta noche el paso a nivel de la Senda de Los Garres

Las rutas de paso alternativas serán el puente de Tiñosa, Santiago el Mayor y Ronda Sur.

Los vecinos de las pedanías de la zona Sur como Los Garres, Los Lages, Algezares o Los Dolores no podrán utilizar a partir de esta noche el paso a nivel de la Senda de Los Garres. Las obras que se están ejecutando en la zona para el desvío de la vía provisional y la construcción de los muros subterráneos que se convertirán en la futura pared del túnel obligarán a cortar este paso desde hoy, tal y como anunció en la tarde de ayer el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El objetivo es, según explicó, proseguir con el montaje de la vía provisional en esta zona y liberar el espacio necesario para avanzar en la construcción de las estructuras del futuro trazado del soterramiento.

Sin embargo, el poco tiempo con el que la Administración ha avisado a los vecinos ha creado un gran malestar en las juntas municipales de las pedanías afectadas por esta obra. Los pedáneos fueron citados ayer a las tres de la tarde a una reunión que se celebró a las seis para informarles de esta actuación, calendario que no les ha dejado margen de maniobra para avisar a los vecinos. Una situación que no es nueva, ya que es idéntica a la que se vivió con el cierre del puente de Tiñosa, una conexión que se cerró de la noche a la mañana y en la que no se instalaron carteles avisando de las obras hasta el mismo día que empezaron.

En la reunión convocada en la tarde de ayer estuvieron los concejales del Ayuntamiento de Murcia Lola Sánchez, Eduardo Martínez-Oliva y Rebeca Pérez, así como el director general de Carreteras de la Comunidad Autónoma. Tras el encuentro, la vocal de Cambiemos en Los Dolores, Mercedes Nicolás, explicó a LA OPINIÓN que no se esperaban que cerraran el paso a nivel antes de hacer varias de las mejoras que se habían solicitado en los carriles que deberán usarse más a partir de ahora.

Para el cierre del paso a nivel al tráfico de peatones y vehículos se procederá a desmantelar todas las instalaciones de dicho paso. Una vez suprimido, se realizará el montaje de la vía provisional para garantizar la circulación de los trenes de cercanías, Alta Velocidad, larga y media distancia y de mercancías, mientras se avanza en la ejecución del futuro trazado soterrado, a una cota de 8 metros de profundidad. La previsión, de acuerdo con los compromisos adquiridos por Adif, es finalizar el montaje del acceso provisional el próximo mes de agosto. Para garantizar la permeabilidad por el cierre del paso a nivel se han establecido rutas alternativas de paso a través de los puentes de Tiñosa y de la Ronda Sur, así como el paso inferior de El Rollo y el paso a nivel de Santiago el Mayor, que se mantendrá abierto hasta la puesta en servicio de la nueva pasarela provisional.

Por otro lado, Adif AV sigue avanzando en la construcción de las estructuras del soterramiento, iniciada el pasado mes de noviembre, y hasta la fecha se han excavado 385 metros en la zona de la estación y 75 metros en Senda de los Garres, es decir, un total de 460 metros.