De Iglesias y Montero a Micol: las casas de la polémica

Irene Montero y Pablo Iglesias se han convertido en el centro de las críticas y todo por su nueva casa. En un comunicado conjunto la pareja ha confirmado la compra del chalé de 600.000 euros en Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid.

Las redes sociales han estallado ante la noticia, ya que muchos consideran que la propiedad de un inmueble de estas características es incoherente con el discurso de Podemos y con las críticas que en este sentido ha vertido el propio Pablo Iglesias contra dirigentes del Partido Popular.

En medio de la polémica, OK Diario ha desvelado lo que ha denominado el "Falcon Crest" de María Ángeles Moreno Micol, concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento. La edil de la marca blanca de Podemos ya protagonizó los titulares del mes de abril por poner a su hijo al frente de una empresa pantalla, creada únicamente para continuar un proyecto iniciado por ella para el fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar).

Tal y como declaró María Ángeles Moreno Micol en la web de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, es propietaria de una finca rústica con vivienda unifamiliar de 5.640 metros cuadrados.

Según informa OK Diario, "la casa ha pasado de ser la típica casa vieja de pueblo a convertirse en una renovada y acomodada casa de lujo con piscina, avenida de acceso, jardines, zona de solarium, portón motorizado, escalinata de acceso, casita refugio, etc". Además, añaden: "Micol, que siempre militó como defensora de la huerta de Murcia, no ha visto ahora problema en rehacer la casa talando árboles para mejorar su estatus de vida".



Bienes declarados por María Ángeles Micol en el Ayuntamiento: