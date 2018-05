Un joven murciano relata en Twitter sus años de bullying en un Colegio Mayor

Nacho Pagán (de Murcia, según indica en su cuenta de Twitter) ha querido contar en esta red social su experiencia en un Colegio Mayor de Granada donde el bullying se había instaurado casi como algo institucional. El primer año los novatos eran sujetos de todo tipo de perrerías, humillaciones y violencia física. Cuando los novatos pasaban a ser veteranos se vengaban de todo lo sufrido sobre los nuevos llegados.



"Entre los años 2012 y 2014 sufrí bullying en 1º y 2º de carrera, en mi Colegio Mayor. Voy a hablar de cómo eran sus novatadas, que eran más torturas Y manipulación, y de cómo tuve un intento fracasado de rebelión". Así comienza el relato del joven.



"En aquel Colegio, al cual llamaremos Colegio Monolítico, los nuevos teníamos que estar dos días antes de que el curso empezara, y de que llegasen los veteranos. El director nos hacía tour, nos enseñaba las zonas comunes, la lavandería, comedor, salón de actos... vamos, una pasada", explica el joven.



Más confesiones: "A los 15 minutos, 20 de los 45 ya habían perdido su nombre y les habían puesto un mote. Alguno tenía su gancho, incluso entre los de los veteranos. Hubo uno que su madre pidió explícitamente que su habitación diese al Sur, así que su mote pasó a ser Brújula, por ejemplo".





Mientras bajaba las escaleras, me cruzo con un veterano que juraría que es pariente del Chuky de Cieza. Bajo la cabeza un poco y digo "Ey", mientras sigo bajando.

De repente él me agarra del hombro y me gira.

-Cómo que "Ey". A mí ni te atrevas a decirme "Ey". No soy tu amigo.