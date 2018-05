La odisea de dos madres para inscribir a su hijo en el Registro de Murcia

"Mi mujer y yo hemos ido al Registro Civil de Murcia para informarnos de los trámites para inscribir a nuestro futuro hijo", comienza contando Esther Nevado. Este tipo de trámite burocrático relacionado con la llegada de un nuevo miembro a la familia suele ser bastante sencillo (bastan libro de familia y certificado de nacimiento). Sin embargo, tal y como desarrolla una de las afectadas en un hilo de Twitter, para las familias homoparentales es mucho más complicado.



Además del libro de familia y el certificado de nacimiento, el funcionario que atendió a Esther en el Registro Civil de Murcia le pidió un documento del centro de fertilidad. Si no lo facilitan, su mujer tendría que iniciar un proceso de adopción para luego volver las dos a acordar el orden de los apellidos. A pesar de que la joven quería dejarlo ya por escrito en la solicitud, la persona que la atendió le dijo que no valía: "Tenéis que venir a firmar una comparecencia tras el nacimiento".



Ante el engorro con el que se encontró la futura madre, preguntó qué tienen que aportar las parejas heterosexuales, casadas o no: "Libro de familia y certificado de nacimiento", fue la única y sencilla respuesta. "¿No les preguntáis si han recurrido a clínica y han necesitado donación de óvulos o esperma?", insistió, recibiendo un simple 'no' como respuesta. "¿Y con la solicitud os vale para ordenar los apellidos?", continuó Esther Nevado. "Sí", contestó el funcionario.





El trato desigual que recibido por esta futura madre lesbiana ha empujado a la abrir una petición en Change.org. En menos de 24 horas, más de 1.200 personas ya la han firmado.