Dulceida, La Vecina Rubia y Dani Mateo se vuelcan con Davide Morana

"Soy un enamorado de la vida aunque ya no tenga ni brazos ni piernas", afirma con valentía Davide Morana, el italiano residente en Murcia que perdió sus brazos y piernas a principios de año tras sufrir un shock séptico producido por una meningitis.



Nada más salir del hospital, el joven murciano de adopción comenzó una campaña de captación de fondos para conseguir prótesis que le permitan volver a tener una vida lo más normal posible.



"La verdad es que no me lo explico ni yo", confiesa Davide cuando se le pregunta de dónde saca las fuerzas para seguir sonriendo con todo lo que le ha pasado recientemente: "Estoy deseando ponerme de pie y conseguir mis objetivos". Será su actitud, fuerza de voluntad y ganas de disfrutar todos los días lo que ha provocado una auténtica marea de apoyo a este joven luchador.







A través de las redes sociales, rostros populares de todos los ámbitos han colaborado en la difusión del mensaje que Davide creó desde Murcia. Entre ellos, bien a través de 'post' o de 'historias' de Instagram, las influencers Dulceida y La Vecina Rubia y el presentador Dani Mateo:



Dani Mateo recuerda a Davide que "no está solo":

La Vecina Rubia, fiel a su estilo, reclama purpurina:



Dulceida ya ha colaborado con Davide: