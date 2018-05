Sale de prisión el acusado de tratar de matar a su ex con el coche en La Fama en enero

«Tengo miedo y quiero hacerlo público por si me pasa algo», expresaba Joffre Rolando, el joven que en enero fue atropellado, junto a su novia, en La Fama. Al volante del coche iba, presuntamente, Joaquín C. M., a quien la juez mandaba entonces a prisión provisional, por tentativa de homicidio y por quebrantamiento de condena, por saltarse la orden de alejamiento que tenía de la chica. Han pasado cuatro meses y el sospechoso, lamentan las víctimas, ya está libre a la espera de juicio.

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional había tipificado el caso de esta mujer como uno de «riesgo extremo». Y es que chica, Irena, había llegado a denunciar hasta en ocho ocasiones a Joaquín C. M., incluso por violación.

«Él me metió en la droga, tomaba heroína y cocaína; me quemó los papeles de residencia y me violó», contaba Irena a este periódico hace cuatro meses.

Joaquín C. M., de 56 años de edad, se entregó en Comisaría. Pasó apenas una hora allí y enseguida fue conducido ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número Dos de Murcia, que lo mandó a Sangonera.

Pese a la orden de alejamiento, se da la circunstancia de que víctima y sospechoso residen en el mismo barrio (La Fama), por lo que tanto Irena como Joffre Rolando tienen pánico. «Va a por mí», decía ayer el chico.