Mendoza, ante las charlas de No Te Prives en los colegios: "No vamos a permitir esta barbaridad"

El presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, considera que el programa de educación afectivo sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB No Te Prives en los colegios "es una barbaridad" y les anima a que estas charlas se den aparte, "y el que quiera voluntariamente que vaya", porque "los colegios no son el lugar adecuado" pues se está creando "una confusión tremenda en los jóvenes".

A su juicio, "es suficiente la educación que ofrecen los profesores en los colegios y la que le damos los padres". "No tiene que venir ningún colectivo de fuera a hacer proselitismo de adoctrinamiento de lo que ellos piensen o crean; bajo ningún concepto", ha enfatizado.

Esto, ha advertido el presidente de la UCAM, "no lo vamos a permitir, estamos dispuestos a luchar hasta donde haga falta; esto va en contra del derecho constitucional de los padres y de la familia".

Mendoza ha hecho mención este miércoles al derecho de los padres en la educación de los hijos, "papá Estado no puede sustituir el papel de los padres, que tienen derecho a decidir dónde, quién y cómo educar a sus hijos".

El Estado, ha insistido, "no puede imponernos a grupos que no están cualificados mínimamente para dar esa educación afectivo sexual como se pretende". Y es que, ha señalado, "soy católico y no quiero que estas personas le den educación a mis hijos o mis nietos".

Mendoza espera que el Gobierno lo respete, "así lo ampara la Constitución en el artículo 27.2", que indica "el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores de la fe que procesan", reiterando que "no vamos a permitir esta barbaridad bajo ningún concepto", tampoco, ha asegurado, en los cinco colegios, titularidad de la UCAM.



POLÍTICA DE NATALIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO

Con motivo del Día Internacional de la Familia, José Luis Mendoza, ha subrayado la necesidad de que el Gobierno apoye a las familias "para que puedan tener hijos y se sientan respaldados".

Así, Mendoza ha recordado que España cuenta con el índice de natalidad más bajo del mundo, "lo que significa en unos años una sociedad muy envejecida a la que hay que cuidar", por lo que, se ha preguntado, "qué futuro nos espera si no hay hijos".

"Es importante una política de natalidad que favorezca el nacimiento de criaturas y los padres tengan ese respaldo por parte de los gobiernos". Algo que se ha hecho en Francia, Italia, EEUU, Alemania o en el norte de Europa, por lo que, en su opinión, hace falta concienciación, "las familias son muy importantes; qué menos que una familia tengo uno o dos hijos y que el futuro esté resuelto".

El presidente de la UCAM ha destacado, en este sentido, que 4,9 millones de personas viven solas, en estos momentos, en España, "en las que también hay que pensar" pues "tiene que imperar la conciencia del amor, no la del dinero".