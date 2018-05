Hablamos con Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra

Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra por la Universidad de Granada, ofrece el próximo 16 de mayo, a las 18.00 horas, una charla bajo el título Valor terapéutico de la palabra, que se enmarca en las Conferencias de Divulgación Científica organizadas por la Fundación de Estudios Médicos (FEM) de Molina de Segura. La conferencia se impartirá en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) de este municipio.

En más de una ocasión ha asegurado que "todos tenemos una versión de nosotros mismos distorsionada". ¿De qué forma influye esto en cada paciente a la hora de hacer frente a una enfermedad mental?

Todas las personas solemos tener una imagen de nosotros mismos separada de la realidad. En determinadas enfermedades mentales (especialmente en las psicosis) esto sucede de forma dramática. Una parte importante del proceso psicoterapéutico de curación consiste en crecer y madurar adecuando el concepto de cómo creemos que somos a cómo somos realmente.

¿Cuál es, según su experiencia, la mejor manera de actuar de un médico ante este tipo de problemas? ¿Qué pasos se han de seguir para que el paciente tenga conciencia de su enfermedad?

Lo ideal es preguntarle al paciente por qué cree que le pasa lo que le pasa y que nos explique si tiene que ver con su forma de ser. Los médicos con experiencia clínica cometemos el error de decirle a la gente "a ti te pasa esto por aquello otro y esto es lo que tienes que hacer". Esa actitud suele ser contraproducente. La mejoría clínica es un camino en el que el paciente tiene que ir entendiendo lo que le sucede, comprendiendo el origen de su malestar y tomando sus propias decisiones personales.

Tomando como punto de partida el título de su conferencia (Valor terapéutico de la palabra), ¿hasta qué punto es posible curar con la palabra?

Los médicos en general y los psiquiatras en particular, además de los necesarios tratamientos farmacológicos, sólo podemos curar con las palabras. Una palabra que no juzga, que comprende, que acepta y que entiende, pero también, porqué no decirlo, una palabra que exige y que incita el cambio. Vivimos en un mundo donde sobran palabras de condena y faltan palabras de comprensión.

¿Cuáles son los principales defectos en los que pueden caer los facultativos a la hora de tratar a una persona que sufre una enfermedad mental?

En torno a la salud mental sigue habiendo mucho desconocimiento y estigma. A pesar de los innumerables avances de los últimos años, es la única especialidad médica en la que se sigue poniendo en entredicho la más que evidente eficacia clínica de los tratamientos. Los facultativos debemos hacer mejores historias clínicas, realizar un diagnóstico adecuado y estandarizado, informar al paciente resolviendo sus dudas y diseñar un plan terapéutico consensuado.