La protesta prosoterramiento suena en el concierto de la plaza Belluga

Música y reivindicación suenan al unísono esta noche en Murcia. La protesta por el soterramiento se ha trasladado este viernes a la plaza Cardenal Belluga, donde se celebra un concierto de música.

Ataviados con banderas y con pancartas de 'No al muro', cerca de medio centenar de personas se han concentrado en las inmediaciones del edificio Moneo, con tambores y silbatos para gritar consignas como "Que no, que no queremos muro" mientras transcurría el recital de música, cuyo escenario se sitúa al lado opuesto de la plaza, junto al templo.

Belluga acoge esta noche el concierto del pianista David Dorantes, la primera actuación musical de la programación del festival Murcia Tres Culturas.

Los vecinos llevan ocho meses de protesta ininterrumpida desde que marcharan en la noche del día de la Romería para exigir la llegada del AVE por vías soterradas a la ciudad de Murcia y clamar contra la construcción de un muro que, a su juicio, divide a los barrios en dos. En concreto, llevan 242 días saliendo a la calle.