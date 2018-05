Uno de los presuntos violadores de Beniaján, a la cárcel por otro delito

Los tres hombres acusados de violar a una joven en un paraje de Beniaján comparecían hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción Número Siete de Murcia, en funciones de guardia, que decidía, tras horas de declaración, dejarlos libres. Pero uno de ellos no llegó a volver a su domicilio: el juez lo mandó a la cárcel porque resulta que tenía varias requisitorias. Se le buscaba de antemano por otro delito, informan fuentes judiciales.

De esta manera, dos de los sospechosos salieron por la puerta de la Ciudad de la Justicia y un tercero fue trasladado a la cárcel de Sangonera. Fuentes cercanas explicaron que esta persona tiene antecedentes por delitos de hurto y drogas.

Los otros dos están libertad con cargos, confirman fuentes judiciales. Además, les han puesto una orden de alejamiento: no podrán acercarse a su víctima. El fiscal no ha pedido prisión provisional para ninguno de los tres. No se considera que puedan destruir pruebas ni se estima que se pudiese repetir el delito por el que se les investiga.

La prisión provisional es una medida coercitiva cautelar personal, prevista por el Código Procesal Penal, que eventualmente se puede imponer a una persona sujeta a una Investigación. En este caso concreto, ni el Ministerio Público ni acusación alguna la pedía.

La Benemérita llevó a cabo ayer, martes, las detenciones de paisano, de forma muy discreta.

Dos de los sospechosos vivían juntos en una casa en la que los vecinos aseguran que se vendía droga, detallan fuentes cercanas al caso.

La joven explica que la forzaron. Admite que consumió alcohol y otras sustancias, e insiste en que perdió el conocimiento y, cuando volvió en sí, vio que la habían agredido sexualmente.

Ellos alegan que llamaron a la chica para consumir droga y tener sexo. Dicen que llegaron a pagarle dinero, 20 euros. Admiten que consumieron fármacos y bebidas alcohólicas, pero dicen que no son unos violadores, indicaron fuentes cercana.

Los acusados llegaron a afirmar que la víctima les había manifestado su intención de comenzar a dedicarse a la prostitución con el fin de conseguir dinero.