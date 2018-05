Estos son los más de 200 bares que cierran el sábado en Murcia

La lista de locales que bajarán la persiana el sábado, con motivo de la protesta convocada por Hostemur contra el informe del Mapa de Ruidos presentado por el Ayuntamiento de Murcia, ha superado ya los 200.

Esta nueva normativa establece tres nuevas Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y propone diversas medidas que los dueños de los establecimientos de ocio de la ciudad no comparten.

Casi el total de estos locales se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que el sábado será prácticamente imposible tomar un café o cenar durante toda la jornada en esta zona de Murcia.

En concreto, son ya 203 los bares, cafeterías, restaurantes y discotecas que se han adherido hasta la fecha a la iniciativa. Aunque, tal y como avanzó recientemente el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, esta lista no está cerrada y podrían unirse más locales en las próximas horas. Asimismo, en una rueda de prensa convocada en la sede de la CROEM, Jiménez pedía el apoyo de los murcianos y visitantes, y que no consumieran en ningún establecimiento de Murcia durante el sábado, segunda jornada del festival WARM Up.

El listado de bares y pubs que no subirán la persiana el sábado, según barajan en las propias redes sociales de los hosteleros, incluye los siguientes locales:

1 El Refugio

2 La tapeoteca

3 La tapa

4 Gran bar rhin

5 Las viandas

6 Parlamento andaluz

7 Palco del Parlamento andaluz

8 Parlamento andaluz flores

9 La colmena

10 Foster club

11 Piscolabis

12 Bar plaza cetina

13 La abadía de la cerveza

14 El Togo

15 La toga

16 Black Tag

17 Cool

18 El Puntillo

19 El Menos Quarto

20 El Secreto

21 Las Mulas

22 La cueva de la cerveza

23 Kiosco Ben Arabi

24 Que Sabe Nadie

25 CLOSER

26 La bodeguita del Cigarral

27 La Decana

28 El Decano

29 La Porcha

30 Doña Manolita.

31 Aduana

32 D´ Paso

33 609

34 AlterEgo

35 EnBoga

36 LumiBar

37 Luminata Disco

38 Farándula.

39 La oveja negra

40 Aromas

41 Caffeto

42 El taller

43 El Pasaje de Zabalburu

44 revólver

45 Bizz'art

46 Repúblika

47 sala rem

48 Badulake

49 La Torre de las Flores

50 Asador La Pilar

51 La Torre de Alfonso X

52 La vermuteca

53 Del Gallo Blues

54 La Bernarda

55 María Sarmiento

56 Los manjares tío Simón

57 Contracorriente

58 Kotao

59 La pequeña

60 Pura Cepa

61 El ladrillo

62 Parabarap

63 Esquina de la Flores

64 Piscis

65 Metropol

66 La Virgen del mar

67 restaurante la parranda

68 taberna la parranda

69 KITSCH

70 Corleone

71 Temperatura Ambiente

72 Fenix

73 Más Fenix

74 Los Navarros

75 Bosque Animado

76 Los Navarros San Juan

77 Pulpito

78 Pomodoro

79 Delicias de Paris

80 Pasaje de Belluga

81 Rincón de Chapas

82 Madre de Dios Flores

83 Madre de Dios Tascas

84 Classcentro

85 Café del Sol

86 Café Moderno

87 Chinatown

88 Baraltea

89 Mesón de Murcia

90 panetus

91 spoon

92 La trastienda

93 Cerveceria ópera

94 Café lab

95 Ficus Bar

96 Las Flores Bar

97 Rincón de los Faroles

98 Shango

99 Oven Mozzarella

100 Steackbuguer

101 La Playa

102 Talula Centro

103 Talula Jardin Fama

104 Ventanales 9 Pisos

105 Ventanales Jaime I

106 Plan 9

107 Touché

108 Vulcano

109 La Tarantella

110 9 pisos

111 PuraVida

112 Via Torino

113 Plaza 3

114 Restaurante Òpera(Romea)

115 Rincón de las Anas

116 Cosa Fina

117 El Mallorquín

118 La Alacena de las Claras

119 Palco 7

120 Sargento Pimienta

121 Viejo Candela

122 Los Pescaditos

123 La Tagliatella Romea

124 La Ermita

125 Café Milano

126 Garrampon

127 El Churra

128 El amarre

129 Cafe bar fraskito

130 Chocolatería Valor

131 Kiosco universidad

132 Sala musik

133 Believe Murcia

134 Bar Ocio

135 La Cuba

136 El Portal de Belluga

137 Mi salita

138 Beer Shoother

139 Nómada

140 Kiosco La Polvora

141 Club Taurino

142 Quve

143 El Albero

144 Itaca

145 Verbena

146 Vacanal

147 Macondo

148 La Tapa Murciana

149 Picu

150 Paparajote

151 Por Herencia

152 La Marmita del Druida

153 Los Toneles

154 El perro azul

155 Las Marias

156 Gloria 20

157 Maraña

158 Iberos

159 Café Bar Gran Vía

160 Pepita Pulgarcita

161 El Sur

162 Taberna El patio

163 Flor de Jamaica traperia

164 La Barra de los XXII

165 Quijano 25 Restaurante

166 Las Tablas del Escribano

167 Black Cadillac

168 trigo sur

169 La Sidreria Escondida

170 Metrópolis

171 Urban

172 El Roalico

173 Muero por Beerte

174 Llao Llao Santo Domingo

175 Godis Dulce poder

176 Vinoteca de la Torre (Prox EL Campanario)

177 La Gavacha

178 el Álamo

179 Kiosko bar " La Redonda "

180 Keki Taperia

181 Uva Jumillana

182 Bar Atico

183 Sidreria Asturias

184 el Otro

185 Las Pintas Murcianas

186 El Huertano

187 Heladería Chambi

188 La Barra de Juan

189 Casa Perela

190 Mibarra

191 TGB

192 Museo de La Tapa

193 Filo Cafe

194 65 Grados

195 Santino

196 Tebas

197 Harrows

198 cafetería Cinco

199 Heladería Bajo Cero

200 Jota Ele

201 La Taberna de Toni

202 Bar Oasis

203 Maria Castaña