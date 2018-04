'We Love Caroline' llega a Murcia

"We Love Caroline" es una colección compuesta por cuarenta y cinco looks de estilo mediterráneo en las que veremos las propuestas de la firma para la próxima Primavera- Verano 2018 y que lucirán algunas mejores modelos de la Región. Prendas y combinaciones que toman como inspiración a la popular princesa Carolina de Mónaco, uno de los iconos de moda de las últimas décadas y a la que Javier rendirá su particular homenaje.

Javier Mármol cuenta con tres años de experiencia en el sector. Una marca que, a pesar de su breve trayectoria como firma, ya cuenta con un amplio reconocimiento en todo el panorama de la moda nacional. Los diseños de Mármol se han presentado en los últimos años en la Semana de la Moda de Sevilla, en la que recibió una importante acogida, así como en numerosos eventos exclusivos de la Región, que contaron con una asistencia de más de 1500 personas. Asimismo, algunas de sus prendas han aparecido en revistas de prestigio de la talla de Hola, Mujer de Hoy, Lucía Se Casa o Telva.

La firma Liadora también tendrá cabida en el evento We Love Caroline. Bolsos cuya identidad son funcionalidad y diseño, destinados a mujeres todoterreno. Confeccionados por artesanos del valle de Ubrique que ponen pasión y cuidado en el detalle y proceso, la selección de pieles, el corte, grabado, cosido y lujado a mano ofrece un plus de exclusividad y relevancia que indica que la destreza del artesano es irreemplazable.

El evento tendrá lugar en los Huertos del Mármol, en la localidad de Santo Ángel. Un entorno ubicado en un marco incomparable en el corazón de la huerta y con vistas a la Fuensanta. La presentación tendrá lugar en los huertos de la casa familiar, con el fin de recrear un espacio inspirado en la Proveza francesa, lo que establece una relación directa con el lait-motiv de la colección. Evento en el que estarán presentes personalidades de la vida social, cultural, deportiva y política de todo el país de la talla de S.A.R. Beatriz de Orleans, Daniel San Martín, Julián Porras- Figueroa, Nacho Montes y David Enguita.

We love Caroline también cuenta con un lado humanitario, ya que durante el evento se servirá una cena benéfica con el fin de recaudar fondos para el Proyecto Sonrisas Perrunas de la Fundación Perros Azules, cuya labor consiste en fomentar la relación con los animales de forma que facilite el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad dentro del contexto hospitalario. Un proyecto cuya continuidad en hospitales de diferentes Comunidades depende directamente de la subvención económica que se consiga a traves de GIPSY CANNIS y las aportaciones externas.

El evento contará con el trabajo de la escuela de maquillaje de Nuria Sendra, así como con el patrocinio de Mini Aupesán, la clínica de medicina estética Alivia y promociones inmobiliarias Pérez Cánovas.