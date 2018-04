Vecinos del centro impulsan la plataforma 'Murcia Descansa' en favor del ocio sostenible

Poder dormir por la noche, ver la televisión con las ventanas de casa abiertas o poder cruzar una plaza de la ciudad sin tener que hacer eslalon zigzagueando entre las terrazas y mesas de los bares. Estas son algunas de las peticiones que hacen los vecinos del Murcia al Ayuntamiento de la capital, vecinos que quieren buscar el equilibrio entre el ocio y el descanso y que han impulsado la puesta en marcha de la plataforma 'Murcia Descansa'.

Este nuevo movimiento fue presentado ayer coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se celebra cada 25 de abril, en una de las calles de la ciudad que más problemas y quejas ha protagonizado, Pérez Casas. Al acto acudieron un centenar de afectados por los problemas de ruido, entre ellos el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia, José Luis Marco, y el presidente de No Más Ruido, Pedro Pérez.

Nada más iniciar el acto se guardó un minuto de silencio simbólico «para escuchar el sonido del silencio» y varios de los vecinos relataron la situación que vienen sufriendo desde hace años en el centro de la ciudad.

Marcos recordó que esta plataforma surge en pleno debate sobre la declaración de determinadas áreas residenciales del municipio de Murcia como Zonas de Protección Acústica Especial, tras haberse detectado, mediante un Mapa de Ruido de Ocio, que en esas áreas se incumplen los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa, y ser atribuible ese exceso de ruido a la actividad de ocio que desarrollan en horario de tarde y noche los establecimientos de hostelería y restauración.

Por su parte, el presidente de No Más Ruido criticó que desde el sector hostelero «se esté intentando vender una imagen apocalíptica sobre lo que supondría la aplicación de nuevas medidas en las zonas protegidas, anunciando un 'persianazo' sin tener en cuenta la problemática que viven los vecinos». En este sentido también recordó que este mismo sector se llevó las manos a la cabeza cuando la aplicación de la Ley Antitabaco, «afirmando que sería el fin del sector», así como con la reducción de horarios de los locales. «Algo que no ha sucedido en ninguna de las ocasiones, situaciones a las que el sector ha sabido adaptarse», aseguró Pérez. Por ello, los afectados hacen una llamada al Ayuntamiento «para que sea firme y no se ponga una barra libre en este ámbito».

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos hizo hincapié en que son partidarios de lograr un ocio y una hostelería sostenibles con una norma en la que se puedan conjugar los intereses de las dos partes y en la que ninguna se vea perjudicada.