Micol reconoce que Fonnautic S. L. "no aparece en el Registro porque nunca ha existido"

Se desvincula del proyecto que hizo su hijo con posterioridad y no aclara las acusaciones sobre sus relaciones con Costas

Cuatro días después de pedirle que aclarase las denuncias realizadas por socios del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán sobre el proyecto que realizó para el fondeadero, la concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol dio ayer la cara y respondió a éstas. Moreno Micol presentó documentos bancarios que avalan que recibió dos ingresos del mencionado Club y aseguró que el proyecto que realizó ella para este centro deportivo y de recreo no tiene nada que ver con el que continuó e hizo su hijo unos años después, cuando recibió el vistobueno de la Demarcación de Costas. Sin embargo, no mostró ningún contrato ni el objeto de éste. Contrato que el propio auditor del Club Náutico reconoció que «es confuso y no está claro» durante una asamblea de socios el pasado mes de octubre.

Tampoco queda claro por qué la actual concejala presentó el proyecto básico bajo la denominación 'Consultores Fonnautic S.L.' si esta empresa no aparece en el Registro Mercantil y es una entidad ficticia, denominación que aparece en el encabezado y al pie de cada una de las páginas del texto dirigido por Moreno Micol.

Preguntada por esta cuestión la concejala explicó ayer, acompañada por los ediles de su formación Alicia Morales y Miguel Ángel Alzamora, así como por vocales y simpatizantes de la formación, que el proyecto que se presentó se rotuló con un nombre comercial Consultores Fonnautic S.L., «pero no hay ningún CIF, lo cual ya indica que no se trata de ninguna empresa». En este sentido, recordó que el proyecto lo realizó como persona física, «como persona física lo efectué, lo facturé, lo cobré y lo declaré en Hacienda. El que aparezca esa nomenclatura en el rótulo del proyecto no distorsiona nada».

Así, reconoció que «nunca existió una empresa fantasma bajo la que yo facturase o de la que recibiese beneficio alguno por mi participación en el proyecto básico del fondeadero», lo que calificó como «insidiosas afirmaciones». La edil de Ahora Murcia apuntó que «Fonnautic no aparece en el Registro porque no es una empresa, yo facturo como autónoma, y nunca ha existido», aunque utilizó la denominación Consultores Fonnautic S.L. para presentar el proyecto.

María Ángeles Moreno Micol aseguró que sólo realizó un trabajo en el año 2011 para el Club Náutico La Puntica que cobró en dos partes (ingresos que mostró ayer ante la prensa) y que fue su hijo Sergio Pacheco, presidente de Huermur y estudiante universitario, quien en 2015 formó una sociedad para llevar a cabo los trabajos del fondeadero con el Club. Una empresa, Fonnautic Gestión Mar Menor S.L., que constituyó en julio de 2015, empresa que no tiene empleados, su domicilio social es una casa de veraneo y que «se constituyó sólo para este contrato», como reconoció ayer su madre. Aunque Pacheco indicó a LA OPINIÓN el pasado viernes que su empresa se encargaba del procedimiento administrativo de la ejecución del proyecto, pero no de hacer el fondeadero, y que aunque sólo habían facturado este proyecto en tres años están abiertos a hacer otros trabajos. El proyecto para el fondeadero contaba con un presupuesto de licitación de más de 450.000 euros.

La concejala dijo ayer que en 2010 no tuvo ninguna relación comercial con el Club Náutico, ya que esta se remonta a 2011, y aseguró que después dejó los proyectos que estaba realizando en manos de un despacho jurídico en el que hacía prácticas su hijo Sergio Pacheco, a quien el club náutico le firmó poderes en junio de 2014 (recién iniciados sus estudios de Derecho) para que pudiera recoger documentos y copias en la Consejería de Obras Públicas en su nombre.

Por ello, según Moreno Micol, el Club contó con su hijo cuando obtuvo la autorización de Costas, un año después, al ser un joven «brillante y emprendedor» al que ya conocían. Trabajos por los que el Club le ha ingresado a Fonnautic Gestión Mar Menor S.L. una factura de 39.000 euros y tiene otra pendiente de 16.000 «por falta de liquidez», según la concejala de Ahora Murcia. Además, dijo que su hijo mantuvo el nombre de Fonnautic, utilizado por ella cuatro años antes, porque era «chulo» y ya era conocido.



Conocidos en la Demarcación

Durante su comparecencia ayer ante los medios de comunicación para intentar aclarar las denuncias que parten de un sector de los socios del Club Náutico La Puntica Ángeles Moreno Micol no desmintió en ningún momento las acusaciones de que tenga influencias con técnicos en la Demarcación de Costas, como aseguró el expresidente del Club José Manuel Cantos durante una asamblea. Preguntada por éstas, que eludió durante su intervención, se echó a reír y señaló que «el que firma la aprobación es el director general, un alto cargo del PP... ¿Qué estás insinuando?».

No obstante, hay que señalar que lo que firma el director general es lo que previamente ha pasado el filtro de los técnicos. Moreno Micol también intentó restar importancia a las denuncias de los socios indicando que a los que se escucha en la grabación son dos de cerca de doscientos; lo que no dijo es que estos dos son el expresidente del Club y el auditor que ha revisado las cuentas y que asegura que no están claras.