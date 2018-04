La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Roque Ortiz

La Fiscalía de Murcia ha archivado la denuncia que presentaron los concejales del PSOE contra el exconcejal del PP Roque Ortiz por sus palabras durante una reunión interna de los populares en la que éste decía a pedáneos y vocales de juntas municipales que "no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo".

Ahora, tres meses después de que los socialistas presentaran los audios desvelados por La Opinion y toda la documentación, la Fiscalía notifica que tras la denuncia por un posible delito de prevaricación los hechos no son constitutivos de delito. Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz del PP en la Glorieta, Rebeca Pérez, quien ha ofrecido una rueda de prensa en el antiguo despacho de Ortiz "por la carga emotiva que tiene", ha apuntado.

Rebeca Pérez ha asegurado que la denuncia ha sido archivada y no cabe recurso, por lo que considera que "ahora la Justicia viene a respaldar algo que ya sabíamos y es que las palabras de Roque sólo fueron un error verbal". "No tenemos dudas de que es una persona íntegra que dimitió como un acto de generosidad para no ser un obstáculo", asegura. Un gesto que echa en falta en el grupo municipal Ahora Murcia tras el escándalo de su concejala Ángeles Moreno Micol, quien utilizó el nombre de una sociedad limitada para presentar un proyecto para el fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán sin que ésta existiera y estuviera inscrita en el Registro Mercantil.

La portavoz del PP también ha solicitado a los socialistas que "con la misma contundencia que denunciaron en Fiscalía y se levantaron de la Junta de Portavoces por el caso de Roque ahora pidan disculpas" por la resolución judicial.