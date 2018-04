"Empezamos a investigar y vimos que la empresa de Micol no estaba dada de alta"

Cantos afirma que "vimos que la empresa era del hijo cuando íbamos a pagar la segunda factura"

El expresidente del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) José Manuel Cantos mantiene que en la contratación del proyecto para el fondeadero que se hizo en 2015 hubo varias irregularidades. «Yo dimití ese año porque no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Cuando comenzaron a salir problemas y posibles irregularidades decidí dimitir, mi junta directiva pensaba de una forma y yo de otra, y esto fue la gota que colmó el vaso». Así lo explicó ayer Cantos a LA OPINIÓN tras desvelar este periódico las denuncias que han realizado varios socios sobre el procedimiento que se siguió para el proyecto del fondeadero del ClubNáutico.

Este proyecto básico fue dirigido por la actual concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol a nombre de la empresa Consultores Fonnautic S.L., sociedad que nunca ha existido, de la que no hay constancia en el Registro Mercantil y de la que Micol asegura no haber formado parte pese a que la redacción del proyecto lleva su nombre en el encabezado y aparece firmado por los autores. Sin embargo, la que sí existe es Fonnautic Gestión Mar Menor S.L. cuyo socio único es el hijo de la concejala y presidente de Huermur, Sergio Pacheco, empresa que no tiene empleados, cuyo domicilio social es una casa de veraneo de San Javier y que en sus tres años de existencia sólo ha facturado un ingreso, precisamente del Club Náutico La Puntica por un proyecto del fondeadero.

«María Ángeles nos dijo que colaboraba con un ingeniero que iba a hacer el proyecto con la empresa Fonnautic, esto fue en 2011. Pero cuando se empezó a investigar vimos que esa empresa no estaba dada de alta ni en el Registro Mercantil», asegura José Manuel Cantos. A lo que añade que «no sé si nos engañaron o no, pero a nosotros nos hizo el trabajo que habíamos encargado. Si no estaba dada de alta cuando estuvo trabajando y se dio de alta después para cobrar, pues bueno. Esos problemas son de otra gente, no nuestros». Por ello hace hincapié en que cuando se contrata un trabajo no se suele ir a comprobar si esa empresa está registrada y dada de alta, «te sueles fiar de lo que te presentan».

Cantos también recuerda que cuando Moreno Micol entró en el Ayuntamiento de Murcia (tras las elecciones de mayo de 2015) «nos dijo que ya no podía seguir llevando el proyecto porque había sido elegida concejala».

El expresidente del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán explicó ayer que pagaron una parte del proyecto y cuando iban a pagar la segunda «vimos que la empresa no era de ella sino de su hijo, que llevaba un mes dada de alta» y ahí saltaron las alarmas a través de varios socios que quieren investigar qué ha ocurrido en este contrato y esclarecer la situación, equipo que se ha presentado a las elecciones del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán y que será proclamado el próximo sábado al ser la única candidatura.

Sin embargo, algunos de estos socios confirmaron ayer a LA OPINIÓN que el actual tesorero, José Francisco Olmos, impugnó ayer esta candidatura, aunque está fuera de plazo, «al ver que queremos abrir los cajones y saber lo que ha ocurrido».

Olmos Cánovas, que continúa en el Club es el directivo que el pasado sábado a medianoche hizo llegar un comunicado a esta Redacción (después de saltar el escándalo) asegurando que sus palabras sobre los contactos de Moreno Micol con funcionarios de Costas y «de que estos pudieran haber cobrado por la realización del proyecto del fondeadero de la Puntica» fueron fruto de «un momento de ofuscación y tensión». Documento que envió al conocer que habían trascendido los audios sobre lo que se habló en la asamblea de socios de octubre de 2017 y en la que se abordaron las presuntas irregularidades del proyecto del fondeadero del Club Náutico.

Contactos en Costas

En estas grabaciones se puede escuchar, entre otros, al expresidente del Club José Manuel Cantos explicando a los socios que la actual concejala de Ahora Murcia en el Consistorio de la capital se presentó ante ellos asegurando que tenía contactos en la Demarcación de Costas y que dos técnicos, que se encargaban de pasar el filtro, le iban a hacer el proyecto. Una afirmación que hizo que el Club se interesara por su oferta después de que la documentación presentada hasta en dos ocasiones para el fondeadero fuera desestimada. Sin embargo, Ángeles Moreno Micol sigue manteniendo silencio, no se ha puesto en contacto con LA OPINIÓN para aclarar este ni ningún otro punto y ni ella ni el grupo municipal Ahora Murcia se han pronunciado sobre los supuestos 'contactos' en Costas.