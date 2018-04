"María Ángeles nos dijo 'yo estoy en Costas como si estuviera en mi casa'"

El escándalo del contrato que el Club Náutico La Puntica de Lo Pagán firmó con la actual concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento de la capital Ángeles Moreno Micol apunta a un presunto caso de tráfico de influencias, según denuncian algunos de los socios que se han puesto en contacto con esta Redacción y como se desprende de las palabras del expresidente del Club, José Manuel Cantos, durante una asamblea con los directivos.

En este encuentro con socios Cantos explica a los asistentes, tal y como se escucha en los audios del encuentro a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN, que Moreno Micol se presentó ante ellos asegurando que tenía contactos en la Demarcación de Costas y que no habría problemas en que el proyecto saliera adelante. Una afirmación que hizo que el Club confiara en ella y le encargara la redacción del proyecto técnico después de dos intentos fallidos en los que la Administración había detectado errores por los que no recibieron el visto bueno.

En una de las grabaciones Cantos intenta justificar ante los socios el proceso que se siguió para contratar el proyecto con ella y explica que «en esos momentos estábamos parados, apareció María Ángeles y nos dijo que ella estaba metida en Costas. Nos hizo el proyecto y el informe de Medio Ambiente nos lo hizo un catedrático de la Universidad de Murcia, según ella, muy prestigioso. Y Costas nos lo admitió».

El presidente del Club Náutico La Puntica afirma en el encuentro que «estábamos estancados y vino y nos dio la solución», en referencia a la actual concejala de Ahora Murcia. Además, continúa indicando que ella dijo «yo estoy en Costas como si estuviera en mi casa» y propuso que «la solución es hacer un proyecto que nos lo van a hacer dos señores que trabajan en Costas, que son técnicos, y los filtros los vamos a pasar porque lo van a hacer ellos y son ellos los que tienen que pasar los filtros». Percatándose de la gravedad de sus palabras, el propio José Manuel Cantos, hace un inciso durante su intervención y afirma que «no sé si está bien decirlo, pero si tengo que ir al juzgado voy».

En esta misma reunión se menciona que hubo quienes aseguraron que esto debía salir adelante (en referencia al proyecto), «hubiera que pagar lo que hubiera que pagar». Sin embargo, en otro de los audios el auditor del Club señala que «dado el elevado importe del contrato y el cúmulo de irregularidades ya enumeradas, creo que la asamblea de socios debe solicitar las aclaraciones oportunas».

Según la documentación a la que ha tenido acceso esta Redacción, la aprobación por parte de la Demarcación de Costas del proyecto para el nuevo fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán, tuvo lugar el 4 de junio de 2015, tras las elecciones locales en las que Ángeles Moreno Micol entró en la Corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia. Precisamente, un mes más tarde, el 6 de julio de ese mismo año 2015 se constituye la sociedad Fonnautic Gestión Mar Menor S. L., una sociedad unipersonal en la que aparece Sergio Pacheco Moreno, hijo de Ángeles Moreno Micol y presidente de Huermur, como socio único. Una sociedad cuyo único ingreso ha sido un trabajo realizado al Club Náutico La Puntica de Lo Pagán y en la que no hay trabajadores y cuya sede es una casa particular de veraneo en San Javier en la que no hay ningún tipo de actividad.

La única actividad que ha registrado esta empresa, tal y como se indica en las cuentas presentadas en la junta universal de cuentas de junio de 2016, ha sido el cobro de una factura de 39.000 euros sin IVA por un servicio, correspondiente al primer pago del Club Náutico La Puntica. La segunda parte del pago, según los responsables del Club, estaba contabilizada, pero pendiente de pago.

El propio Sergio Pacheco ha asegurado a esta Redacción que la empresa no tiene empleados, «aunque se contratan de forma externa si hace falta. Se contrata un arquitecto, un ingeniero o un aparejador». Al ser preguntado por su titulación, el socio único de Fonnautic Gestión Mar Menor S.L. indica que está terminando de estudiar Derecho y que no tiene formación complementaria relacionada con la ordenación del territorio ni el urbanismo, pese a que ese es el objeto social de su S.L.

Los audios del caso Micol:



1. Caso Micol: "Yo estoy en Costas casi como en mi casa"

2. Caso Micol: El proyecto lo hace el que tiene que pasar el filtro

3. Caso Micol: El auditor explica las presuntas irregularidades del proyecto (I)

4. Caso Micol: El auditor explica las presuntas irregularidades del proyecto (II)