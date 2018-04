La concejala Micol pone a su hijo al frente de una empresa fantasma

La actividad privada desarrollada por la concejala de Ahora Murcia María Ángeles Moreno Micol está en el ojo del huracán. El proyecto básico del nuevo fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, dirigido por esta edil ha levantado revuelo entre una parte de los socios, quienes han detectado posibles irregularidades en la tramitación de las obras. Presuntas irregularidades que piden que sean aclaradas y que ahora salen a la luz.

Moreno Micol, que firma el proyecto que fue presentado a la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, situó a su hijo, Sergio Pacheco Moreno al frente de una sociedad pantalla (empresa sin actividad y sin empleados con domicilio en una casa de veraneo) creada para el cobro de estos trabajos, empresa en la que ella no aparece, ya que se constituyó sólo unas semanas después de que la edil de Ahora Murcia ('marca blanca' de Podemos) tomara posesión de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Murcia en el año 2015, según la documentación a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

A su vez, Sergio Pacheco es el presidente de la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), cofundada por su madre, Ángeles Moreno Micol, y un habitual en el despacho del grupo municipal en la Glorieta, donde se le suele ver a menudo asesorándoles en diversas cuestiones como vocal de Ahora Murcia en la Junta Municipal de Espinardo.

La desesperación de la directiva del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán en el año 2010 por que el proyecto del nuevo fondeadero saliera adelante después de que Costas le tirase para atrás la documentación presentada hasta en dos ocasiones hizo que este centro deportivo y de recreo abriese la puerta a la propuesta realizada por Ángeles Moreno Micol. La actual concejala de accedió a ellos gracias a que era esposa de uno de los socios del Club y a que se presentó como experta en este tipo de estudios.

Concretamente, en el perfil con el que se presenta en la web municipal del Consistorio de Murcia queda recogido que es titulada en Ciencias Empresariales y cuenta con un máster en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Universidad de Murcia. Además de consultora en ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo, especialmente en estudios de proyectos, redacción de informes y diseño de iniciativas alternativas.

En unos audios a los que ha tenido acceso esta Redacción se puede escuchar al entonces presidente del Club Náutico La Puntica, José Manuel Cantos, explicando a los socios durante una asamblea que «en 2011 la señora llegó (en referencia a Moreno Micol). Nosotros estábamos estancados y vino y nos dio una solución (?) queríamos sacar esto adelante. ¿Qué valía? 20.000 euros, 30.000 euros, 50.000 euros? Hubo incluso quien dijo que, hubiera que pagar lo que hubiera que pagar, eso debía salir adelante».

En el mes de noviembre de 2011 se presenta el nuevo proyecto para el fondeadero a la Demarcación de Costas. El proyecto básico aparece firmado por Consultor Fonnautic S. L. y cuyo equipo redactor está compuesto por Ángeles Moreno Micol, como directora del estudio; Francisco González Paredes, como ingeniero naval; y Juan Bautista Martínez Bonmatí, como diseñador gráfico.

Todo coincide en el calendario

Tres años y medio después, el 4 de junio de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comunica al Club Náutico La Puntica, «representado por Ángeles Moreno Micol», según consta en el escrito oficial, que se ha dado la autorización y se ha aprobado la construcción del fondeadero, tal y como se ha podido comprobar en la documentación. Sin embargo, en esa fecha la actual concejala de Ahora Murcia ya había entrado a formar parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Murcia , tras las elecciones de mayo de 2015.

De esta forma y para poder cobrar las cantidades previstas, el 6 de julio de 2015 (un mes después de la autorización por parte del Ministerio) se constituye la sociedad Fonnautic Gestión Mar Menor S. L. Ésta es una sociedad unipersonal en la que aparece Sergio Pacheco Moreno, hijo de Ángeles Moreno Micol y presidente de Huermur, como socio único. Además, el domicilio social de la misma está registrado en una vivienda unifamiliar de San Javier en la que no se desarrolla actividad mercantil alguna y que es utilizada como casa de veraneo, según reconocen algunos socios del propio Club Náutico.

Tal y como consta en el Registro Mercantil de Murcia, el objeto social de esta empresa son las actividades de consultoría y gestión empresarial, así como «la prestación de servicios para la redacción de proyectos de obras y ejecución de polígonos de fondeo y obras en dominio público marítimo terrestre». Sin embargo, miembros del Club Náutico afirman que «el socio único no tiene cualificación para la realización de los trabajos de consultoría que constan en el objeto de la sociedad» y la empresa no cuenta con empleados. A pesar de no tener actividad, Fonnautic Mar Menor S.L. facturó en 2015 un total de 47.305 euros (con IVA) en una sola factura al Club Náutico La Puntica de Lo Pagán y en el año 2016, también mediante una sola factura a la misma empresa, facturó 20.273 euros (cantidad que está pendiente de pago).

En los audios a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN de una asamblea de socios del Club Náutico en la que se debaten las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de este proyecto queda recogido que la partida del coste de este trabajo, atribuido a Fonnautic Gestión Mar Menor S. L., es de 67.500 euros a pagar en dos facturas. La primera de ella con fecha 31 de diciembre de 2015 y otra con fecha 28 de noviembre de 2016.

Ante esto, los convocados exponen que «dado el elevado importe del contrato y el cúmulo de irregularidades en esta contratación, la asamblea debe solicitar las aclaraciones oportunas, ya que el tesorero ha asegurado que ésto fue aprobado en su día». En este sentido están recopilando toda la documentación con el objetivo de llevarla a Fiscalía para que se investigue.