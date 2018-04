Crimen del Bando: "Yo no he matado a nadie: ellos han matado a mi hermano y todavía estamos llorándolo"

«No queremos venganza, no estamos en Hollywood». Así se expresa Ángel, alias ´El Sabonis´, el hermano de la víctima del crimen del Bando de la Huerta.

El sujeto que el martes se entregó en Comisaría por su relación con este homicidio, Mariano S. G., declaró que tenía miedo ante las posibles represalias que, contra él, pudieran tomar los allegados del difunto. Mariano, ya en prisión provisional, señaló directamente a ´El Sabonis´ como el hombre al que asegura que teme.

«Nosotros somos víctimas y todavía estamos intentando llorar a mi hermano», hace hincapié Ángel, que lamenta que él y su familia «estamos siendo juzgados por la sociedad», cuando son las víctimas de este asunto.

Sobre sus antecedentes, a los que aludió Mariano S. G. en su declaración ante la Policía, Ángel subraya que «la reinserción social existe», al tiempo que deja claro que «lo que se está juzgando aquí es el asesinato de mi hermano, aquí no se está juzgando si yo cometí un delito cuando era menor de edad, con 17 años».

Se refiere al atropello mortal en Madrid de un agente que le seguía a él y a su banda. «Yo ya he pagado por ese delito», incide.

«Nosotros no le debemos nada a la Justicia y estamos reinsertados», señala ´El Sabonis´, que añade que «pagamos nuestros impuestos, como todo el mundo».

De su difunto hermano, apunta que la noche que lo mataron «estaba trabajando», al tiempo que apunta que la víctima deja un hijo de 11 años de edad.

«Al hijo de mi hermano tengo que explicarle todos los días que lo han matado, que todo lo que se está contando (negativo de su familia) es mentira. Mi hermano falleció en el hospital a la una de la mañana y ellos (Mariano S. G. y el otro sospechoso, Manuel, que sigue en paradero desconocido) a las cinco o las seis ya se habían ido de su casa», manifiesta, a la vez que espeta que siente «rabia».

Fuentes policiales confirmaron al respecto que al día siguiente del crimen, por la mañana, agentes se personaron en la barriada de La Paz, donde residen los sospechosos, y fueron directamente a hacer un registro a las viviendas, pero los hombres ya habían escapado.

«Yo no he matado a nadie: ellos han matado a mi hermano», reitera Ángel, que se personará como acusación particular en la causa. Su abogado, José Antonio López Jiménez, hace hincapié en que el hombre «es una víctima», a lo que añade que el crimen fue «deleznable», especialmente en «una jornada festiva» como la del Bando de la Huerta.

´El Sabonis´, destaca su letrado, «no tiene ahora mismo causas pendientes con la Justicia», pese a lo cual el acusado del crimen de su hermano «habla de él como si fuese el enemigo público número uno». Ángel fue detenido en su día por atracos a chalés y por ser ´cogotero´, pero «está reinsertado».