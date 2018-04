Serrano y Pastor intentarán hacerse con la secretaría del PSOE en Murcia

Los aspirantes deberán conseguir el 5 por ciento de avales para que sus candidaturas sean proclamadas.

Todo indicaba que no habría sorpresas tras la candidatura presentada el viernes por José Antonio Serrano, jefe de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia, para aspirar a ser secretario general del PSOE en el municipio, pero a mediodía de ayer lunes (último día de plazo) se presentó una segunda candidatura, la de Federico Pastor, un independiente de la agrupación socialista Murcia Norte, de la que forma parte la portavoz del PSOE en la Glorieta, Susana Hernández.

Con esta segunda candidatura todo indica que habrá primarias en el PSOE del municipio de Murcia para elegir a su secretario general. Así será si los dos candidatos que se han presentado reúnen el 5 por ciento mínimo de avales exigidos. En el caso de que alguno de ellos se quede en el camino no hará falta primarias y será proclamado directamente.

Federico Pastor es abogado y cuenta con un despacho en Murcia. Además, fue alcalde pedáneo de El Esparragal entre 1989 y 1991 y secretario del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia entre 1991 y 1995 (durante el Gobierno socialista de José Méndez).

Su candidatura ha sido toda una sorpresa, según indican distintas fuentes del partido, ya que no se esperaba que ninguna otra candidatura se sumara a la de Serrano. Aunque la posibilidad de que Susana Hernández entrara en la pugna se mantuvo anoche hasta el último momento, ya que ésta estuvo reunida toda la tarde en la sede de Princesa. «A pesar de que muchos compañeros me lo pedían, no me presentaré porque pienso que en un municipio como Murcia es necesaria la bicefalia: una persona que fortalezca el partido y otra en la institución municipal», señalaba anoche Susana Hernández.

Algunos compañeros recuerdan que Federico Pastor estuvo implicado en un expediente que el PSRM-PSOE abrió a varios militantes hace unos años por sus críticas a la salida de Pedro López y a uno de ellos por el reparto de publicidad de Podemos, un expediente que a algunos de ellos les costó la expulsión del partido. Pese a que después pidieron su reingreso. No obstante, desde la dirección regional señalaron ayer que Federico Pastor no tiene ningún expediente abierto en la actualidad, «aunque la comisión de ética y garantías del partido está revisando las dos precandidaturas para que no haya ningún problema».

Los socialistas no tienen desde hace cinco años un órgano de dirección que aúne a las trece agrupaciones socialistas en el municipio de Murcia, una estructura que Diego Conesa, secretario general del PSRM-PSOE, se comprometió a recuperar en el último congreso del partido.