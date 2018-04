División entre los hosteleros por el nuevo mapa de ruido de Murcia

La unidad que quiso mostrar el pasado viernes la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) en la presentación de un 'contrainforme' al elaborado por el Ayuntamiento de Murcia para el nuevo mapa de ruido del municipio se ha comenzado a resquebrajar. Algunos empresarios, pertenecientes a la Asociación de Bares y Discotecas de la Región y a la Asociación de Empresarios por la Calidad del Ocio, se han mostrado en contra de las afirmaciones efectuadas desde la patronal de la hostelería y creen que «ésta no es la actitud que debemos tener, amenazando al Ayuntamiento con un 'persianazo' que no beneficiaría a nadie».

El presidente de la Asociación de Empresarios por la Calidad del Ocio, Marco Martínez, recordó que se ha establecido un periodo de alegaciones (que finalizó el pasado viernes), «propuestas de mejora que serán debatidas con el Consistorio, que se ha mostrado dispuesto a hablar». Por ello, aseguró que la campaña emprendida por Hostemur «puede responder más a intereses personales para que no se tomen medidas que puedan perjudicar a ciertos bares de copas del centro de la ciudad que a los intereses de todo un sector».

Entre las medidas propuestas por la futura ordenanza municipal se encuentra la delimitación de tres zonas de protección acústica especial, así como la reducción del horario de las terrazas y los veladores, llegando a rebajar también el número de mesas que se instalan en la vía pública y la limitación en el número de nuevas licencias para la apertura de este tipo de establecimientos. El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, llegó a decir el viernes que «hasta ocho argumentos desmienten que se incumplan los objetivos de calidad acústica en el periodo vespertino y nocturno en el centro de la ciudad» y afirmó que el Ayuntamiento tiene paralizados más de cincuenta expedientes, llegando a estar un año y medio sin autorizar nuevas terrazas y cerca de diez años sin dar licencias para nuevas discotecas.

Sin embargo, Martínez no está de acuerdo con él y explicó ayer a LA OPINIÓN que «donde no se conceden nuevas licencias es en las zonas que ya están saturadas y donde no caben más bares debido a los problemas de ruido que hay y a las molestias denunciadas continuamente por los vecinos». En este caso también afirmó que «aunque los empresarios quisiéramos montar algo tampoco hay locales disponibles, ya que yo mismo lo he intentado y ha sido imposible».

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro Corchón, ha defendido que el objetivo de la nueva normativa es lograr una reducción progresiva de los niveles sonoros en las tres Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE): Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan; y San Pedro, Santa Catalina y Plaza de las Flores. Y recuerda que la creación de las ZPAE supone el cumplimiento de la normativa ambiental estatal y europea y pretende compatibilizar el ocio con la calidad de vida de los residentes.

Zonas 'foodtruck' a las afueras

El presidente de la Asociación de Empresarios por la Calidad del Ocio, Marco Martínez, ha aprovechado para solicitar al Consistorio que se dote de más servicios a las zonas de ocio que están a las afueras del núcleo de la ciudad, como Atalayas o Mariano Rojas, para que vuelvan a ser un reclamo para los clientes cuando terminan de cenar y tomar una primera copa en el centro de Murcia. Para ello considera necesario mejorar la iluminación, autorizar también en ellas espacios de terrazas e, incluso, zonas para estacionar 'food truck' y ampliar así la oferta gastronómica de la zona, haciéndola más atractiva.