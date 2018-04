Pensionistas y ciclistas, a la conquista de la calle

Paco Serrano, de La Raya, asegura, montado en una bicicleta con solera, que «hasta que murió mi tío Damián ´El Cojo´, este fue su único vehículo. Murió a los 83 años». «Mis otros tíos, que me habían visto hablando de bicis, decidieron regalármela. La tengo tal cual la dejó mi tío cuando murió. Todavía no se me ha pinchado», cuenta el hombre, que el pasado verano «hice una travesía nocturna de Murcia a Los Alcázares» y la bici aguantó, asegura.

«Tengo 62 años y la bici 70», relata el señor, uno de los participantes en la manifestación de bicicletas que partía ayer de la Plaza Belluga, en Murcia.

Era técnico de logística en Telefónica, ahora «feliz jubilado», forma parte de Murcia en Bici «y he venido a apoyar, como siempre», manifiesta el vecino.

«Tú puedes coger un coche muy ecológico pero no se pliega», comenta Paco Serrano. Aunque confiesa un pecado: «Tengo varios coches. Me gustan los coches antiguos. Y no tengo más porque no caben». Eso sí, «me encuentro bicis en la basura y las tengo que recoger. Tengo como 25 bicis en casa», espeta. Y es que «a los coches hay que ponerles coto porque, si no, te invaden», subraya.

Otro participante (Enrique Fuster, de La Alberca) llevaba a su perra Gúa, de cinco años, en la cesta delantera de la bici. «Yo desde pequeño montaba en bicicleta. Cuando estaba estudiante trabajaba en una farmacia y hacía recados en bicicleta. Yo no necesito carril bici», apunta.

No solo se vieron bicis: también patinetes de colores y patines. Había globos naranjas, verdes y lilas, en algunos de ellos se leía, escrito con rotulador, ´viva la bici´ y ´por tu salud´.

Sábado, 14 de abril, día de la República, y varias enseñas tricolor encabezaban la marcha por las pensiones que partió de Plaza Fuensanta y subió por la Gran Vía de la capital murciana.

´En marcha por pensiones dignas´, se leía en la pancarta principal. Los asistentes tocaban pitos y portaban banderas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Algunos iban acompañados de sus mascotas. Otros se apoyaban en muletas o bastones. «Se hace camino al andar», gritaba un señor, parafraseando al poeta.

Se dieron cita unas 300 personas, la mayoría de avanzada edad, que coincidieron en lamentar las «miserias» que a muchos de ellos les quedan cuando se retiren.

«Estaremos en la calle hasta que no se derogue la Reforma Laboral y la Reforma de las Pensiones. El ´factor de sostenibilidad´ va a hacer que desde el 01/01/2019 las pensiones empiecen a bajar por sistema», apuntan desde UGT.

«Reclamamos unas pensiones dignas y garantizar que no se rompa el pacto de generaciones», remarcaron desde el PSOE de Murcia, algunos de cuyos miembros participaron en la marcha.

«No más recortes, no más miseria. Garantía para las pensiones del futuro. ¡Vuelta al Pacto de Toledo y a la revalorización con el IPC ya!», opinaba la diputada socialista por Murcia María González Veracruz, presente en la protesta y que sostenía la pancarta principal a la derecha del secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez.

Murcia no es el único lugar de España donde ayer salían de nuevo los mayores a la calle. Unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, participaron en una marcha similar en el centro de la ciudad de Barcelona.

Hoy, domingo, habrá una protesta similar en Cartagena. La cita es al mediodía en la Plaza del Ayuntamiento.