La 'Abuela de Espinardo' celebra su 103 cumpleaños "como una rosa"

Doña Concepción Lax Pina, la 'Abuela de Espinardo', ha celebrado este viernes su 103 cumpleaños "como una rosa", rodeada de sus seres queridos, sus vecinos y el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien quiso felicitarla en persona en nombre de todos los murcianos y sorprenderla un ramo de flores en su casa de la Calle Mayor de Espinardo, como ya hizo el año pasado.

Quienes conocen a la entrañable Concha, tal y como la llaman cariñosamente sus vecinos de Espinardo, destacan dos cualidades: su bondad y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.

El secreto de su longevidad es su devoción a la Virgen de la Fuensanta. "Este año no he podido ir a verla en persona, pero la he visto por la tele y le he pedido lo de siempre: "'Virgencica, dame un añico más", ha señalado.

'La abuela de Espinardo', nació el 13 de abril de 1915 en la Senda de Granada. Se casó con 29 años con Andrés Valera Cascales, con el que tuvo a sus dos hijas, Carolina y Chitina, quienes destacan que todos los vecinos "quieren, respetan y, sobre todo, miman" a su madre porque "es muy buena gente".