La Policía ha sancionado ya a más de un millar de gorrillas en 2018 en Murcia

La Policía Local de Murcia ha sancionado ya, en lo que va de año, a más de un millar de aparcacoches ´sin papeles´ sorprendidos tratando de ganarse unas monedas en las calles de la ciudad, informan fuentes municipales.

En concreto, se han formulado 1.023 denuncias a los gorrillas por una infracción de tráfico. Y es que, como la mendicidad no es ilegal, no les denuncian por pedir dinero. Tampoco por dirigirse a los conductores que aparcan, aunque les importunen. Los agentes les denuncian por estar en la carretera. Por norma, no pueden quedarse ocupando la calzada, si hay una acera en el mismo lugar.

Asimismo, en 2018 (hasta el 9 de abril) se ha denunciado a nueve gorrillas por desobediencia.

Cuando se pilla a un gorrilla, primero se formula una denuncia por infracción a la normativa de tráfico. Se abre un acta y se insta a la persona denunciada a que se desplace por la acera. A la tercera vez que lo cazan, la denuncia cambia: como no está haciendo caso a lo que le manda la Policía Local, se formula una denuncia por desobediencia.

Con datos de hasta el 21 de febrero, la Policía Local de Murcia informaba de que había sancionado ya a más de medio millar de gorrillas. En algo más de un mes, la cifra se ha duplicado.

En algunos casos, los problemas con los gorrillas acaban en agresión física. Así, agentes de la Policía Local de Murcia han detenido a un gorrilla, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, por lanzar un puñetazo a un agente que procedía a identificarle, indicaron fuentes policiales. Ocurría el lunes, en la calle La Gloria de la capital murciana. El sospechoso hacía labores de aparcacoches sin papeles.

Cuando los municipales se acercaron y le pidieron la documentación, se puso violento y llegó a arrear un golpe a uno de los policías. Éste logró esquivarlo. Entre dos municipales lograron reducir al gorrilla y arrestarlo. Está acusado de atentar contra un agente de la autoridad.

Por otra parte, la Policía Local ha detenido a otros dos gorrillas en 24 horas. Uno estaba en la calle Gaspar de la Peña, por la zona del Malecón. Lo identificaron y vieron que era un extranjero que no tenía regularizada su situación en España. El otro estaba en la calle Bolos, en las inmediaciones de la estación de autobuses. También se le arrestó por infracción a la Ley de Extranjería.

La mayoría de los aparcacoches improvisados que se ven por la Región de Murcia son de origen extranjero. Según datos facilitados por la Policía, las nacionalidades más repetidas son subsaharianos, marroquíes y argelinos. También se ha localizado a gente del Este de Europa y algún español.