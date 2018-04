Detenido un gorrilla por pegar un puñetazo a un policía local en Murcia

Agentes de la Policía Local de Murcia han detenido a un hombre, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, por lanzar un puñetazo a un agente que procedía a identificarle, indicaron fuentes policiales.

Ocurría ayer, lunes, en la calle La Gloria de la capital murciana. El sospechoso hacía labores de aparcacoches sin papeles. Cuando los municipales se acercaron y le pidieron la documentación, se puso violento y llegó a arrear un golpe a uno de los policías. Éste logró esquivarlo. Entre dos municipales lograron reducir al gorrilla y arrestarlo. Está acusado de atentar contra un agente de la autoridad.

Por otra parte, la Policía ha detenido a otros dos gorrillas en 24 horas. Uno estaba en la calle Gaspar de la Peña, por la zona del Malecón. Lo identificaron y vieron que era un extranjero que no tenía regularizada su situación en España.

El otro estaba en la calle Bolos, en las inmediaciones de la estación de autobuses. También se le arrestó por infracción a la Ley de Extranjería.

Los tres gorrillas fueron entregados a la Policía Nacional, que se encargará de cada caso.

Hacer de gorrilla es una actividad considerada como infracción a la normativa de tráfico, según el artículo 121, apartado 1, opción 5B: transitar un peatón por la calzada existiendo zona peatonal practicable. La sanción, 80 euros.

Además, mediante acta se ordena al interesado que deponga su actitud y circule por las aceras, informándole, asimismo, de que si continúa en ella podría incurrir en una infracción al artículo 36.6 la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, de desobediencia, indican desde la Policía Local.

Si la misma persona es observada de nuevo se procede del mismo modo. La tercera vez en el plazo de dos días, con la formulación de la tercera denuncia y acta, se formula también denuncia administrativa por desobediencia (Ley Org. 4/2015), sancionada con multa de, mínimo, 601, euros.

Esto lo contempla la controvertida Ley Mordaza, que sigue en vigor. Las sanciones y multas de la Ley de Seguridad Ciudadana están recogidas en el artículo 39 y la sanción económica dependerá del tipo de infracción realizada. Esta, en concreto, es no obedecer de forma reiterada las órdenes de un agente. Contempla multas de hasta 30.000 euros.

El mes pasado, la Policía Local de Murcia informaba de que ha sancionado ya, en lo que va de año, a más de medio millar de aparcacoches sin papeles sorprendidos tratando de ganarse unas monedas en las calles del municipio. Como la mendicidad no es ilegal, no les denuncian por pedir dinero. Tampoco por dirigirse a los conductores que aparcan, aunque les importunen. Les denuncian por estar en la carretera. Por norma, no pueden quedarse ocupando la calzada, si hay una acera en el mismo lugar.

¿Hay un perfil del gorrilla? Parece ser que sí. La mayoría de los aparcacoches improvisados que se ven por la Región de Murcia son de origen extranjero. Según datos facilitados por la Policía, las nacionalidades más repetidas son subsaharianos, marroquíes y argelinos. También se ha localizado a gente del Este de Europa haciendo de improvisados aparcacoches. Algunos son españoles, aunque los menos. Y en su totalidad son varones. De momento, en este ´trabajo´ ilegal no se han detectado mujeres.

En cuanto a las edades, oscilan entre los 20 y los 40 años. Muchos de ellos viven en la calle y, en su mayoría, se declaran insolventes. De ahí que no suelan abonar las sanciones económicas que se les imponen cuando la Policía les denuncia.