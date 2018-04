Un apuñalado, una caída al río, un atropello y 46 intoxicaciones etílicas

Prometía ser un día del Bando tranquilo hasta que llegó la noche y con ella varios de los incidentes más graves que se vivieron ayer.

En primer lugar, un joven de 31 años resultó herido por la noche en una reyerta en el barrio de La Fama. Ocurría sobre las 21.25 en la Plaza Santoña. El chico, que recibió dos puñaladas en el pecho, fue atendido in situ por los sanitarios que formaban parte del dispositivo especial del Bando y llevado en ambulancia al Reina Sofía, donde fue ingresado con pronóstico reservado. No han trascendido las razones por las que empezó la riña, en la que, al parecer, intervinieron varias personas y se convirtió en multitudinaria. Del caso ya se ha hecho cargo la Policía y de momento, no se ha detenido a ninguna persona.

Este no era el único suceso que empañaba la noche del Bando. A las once y media de la noche un hombre tuvo que ser rescatado tras caer al río Segura desde la pasarela Manterola, junto al Paseo del Malecón. Una ambulancia, dos camiones de bomberos y agentes de la Policía Local acudieron al lugar para rescatar al joven, que no sufrió heridas y pudo seguir su camino por su propio pie tras ser atendido por los sanitarios. Según relató, un grupo de jóvenes le empujaron hasta hacerle perder el equilibrio y caer al agua. Testigos presenciales apuntaron que, tras ser rescatado, tuvo un pequeño enfrentamiento con los agentes, que dieron por hecho que se había arrojado al río sin que hubiera nadie más implicado en el suceso. Otras fuentes explicaron a esta Redacción que el hombre había sido expulsado de una barraca instalada cerca poco antes del suceso dado su estado de embriaguez. La Policía se lo encontró al llegar al lugar bailando en el río con el agua cubriéndole los pies.

También un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herido este martes tras ser atropellado por un coche cuando huía de la Policía. Ocurría en la avenida Ciudad de Almería. El hombre habría echado a correr porque los agentes le estarían siguiendo después de que, presuntamente, él agrediese a una mujer, de la que habría abusado en la calle. Cuando huyó, invadió la calzada sin percatarse de que venía un coche, que se lo llevó por delante. Según las primeras informaciones, sus heridas no son demasiado graves.



46 intoxicaciones etílicas



La mayor cantidad de asuntos registrados sobre incidencias durante la jornada de ayer estuvieron relacionados con intoxicaciones etílicas, en concreto los servicios de emergencias atendieron 35 graves y 11 moderadas. A pesar de que se habilitaron zonas en toda la ciudad en las que no se vendía alcohol, el consumo de estas sustancias estuvo muy presente durante todo el día, sobre todo entre los grupos de jóvenes.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 registró hasta las 23.00 horas un total de 197 llamadas referentes a 149 asuntos de incidencias relacionadas con el Bando de la Huerta, entre las que también destacaron un asunto relacionado con las drogas, cinco incidentes por violencia de género o seis por riñas o tumultos. Por otra parte, según fuentes del 112, se produjo una incidencia por el incendio de un contenedor, seis incidencias por ruido (tres de ellas en un establecimiento) y dos por desorden público. En conclusión, el 112 remarca que en este Bando se han producido un aumento de avisos y asistencias con respecto a otros años.