Apuñalado con el cristal de una botella un joven en una reyerta multitudinaria en La Fama

Un joven de 31 años, que responde a las iniciales E. C. Z., resultó herido este martes por la tarde en una reyerta en el barrio de La Fama de la capital murciana, indicaron fuentes cercanas al caso.

Ocurría sobre las 21.25 de la noche, en la Plaza Santoña. El chico, que recibió dos puñaladas en el pecho con el cristal de una botella, fue atendido in situ por los sanitarios que formaban parte del dispositivo especial del Bando y llevado en ambulancia al Reina Sofía. Está ingresado con pronóstico reservado. Según fuentes policiales también resultó herida la pareja del joven, que recibió quince puntos de sutura.

El jardín de La Fama es uno de los más atestados de gente durante el Bando de la Huerta, especialmente de jóvenes. La constante del día, explicaron los vecinos, fue la música tecno y el botelleo en el césped.

No han trascendido las razones por las que empezó la riña, en la que, al parecer, intervinieron varias personas y se convirtió en multitudinaria.

Del caso se ha hecho cargo la Policía. De momento, no se ha detenido a ninguna persona. Según explicó la víctima, él no sabe quién le agredió. No les conoce.

No es el único suceso que empañaba la noche del Bando. Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herido este martes en Murcia tras ser atropellado por un coche cuando huía de la Policía, indicaron fuentes cercanas.

Ocurría en la avenida Ciudad de Almería. Según las mismas fuentes, el hombre habría echado a correr porque los agentes le estarían siguiendo después de que, presuntamente, él agrediese a una mujer. En concreto, a una menor de edad, de la que habría abusado en la calle. Cuando huyó, invadió la calzada sin percatarse de que venía un coche, que se lo llevó por delante.

Al lugar se trasladó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al hombre in situ y posteriormente lo llevaron al Reina Sofía. En todo momento, fue custodiado por agentes de la Policía Local. Según las primeras informaciones, sus heridas no son demasiado graves.