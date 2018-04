La ONCE reparte 180.000 euros y un sueldazo de 5.000 en Murcia

El cupón de la ONCE del sábado 31 de marzo ha dejado un premio 180.000 euros y un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años.

El agente vendedor de la ONCE, Francisco Javier Martínez Menchón, ha vendido 9 cupones premiados cada uno con 20.000 euros, y uno de los Sueldazos que ofrece los sorteos de fin de semana de la ONCE dotado con 5.000 euros al mes durante 20 años, pertenecientes al sorteo del sábado 31 de marzo, desde su punto de venta situado en C/ Jerónimo de Roda, nº 21 de Murcia.