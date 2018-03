Ana Guerra se pierde el festival de tunas de Murcia del que es madrina

La joven Ana Guerra, finalista de la última edición de Operación Triunfo, se perderá el XXXI Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, del que este año es madrina, porque le coincide con otros compromisos profesionales, informaron desde la organización de las tunas.

La chica sí estará en Murcia el lunes por la mañana, en la recepción en el Ayuntamiento. Pero después se tendrá que ir. Según explica ella misma, en una carta facilitada por el certamen de tunas, "se ha producido un conflicto de agendas que no me va a permitir estar esa noche del 2 de abril en el Teatro Romea. El evento coincide con la presentación de una serie que estrena TVE titulada Fugitiva y a cuya cabecera pongo voz".

Los productores de la serie Fugitiva se fijaron en Ana cuando todavía se encontraba en la academia más famosa de España. La cantante tenía la voz perfecta para interpretar el tema principal de la serie, caracterizado por aires árabes, latinos e incluso con un breve rap. Un tema que encaja a las mil maravillas con el estilo que la tinerfeña ha demostrado tener.

"A pesar de ello, quiero transmitirles que estaré con vosotros en espíritu y corazón, que me entristece mucho no poder estar junto a los murcianos y junto a esa tuna de Medicina de Murcia que me otorga ese gran privilegio. Si pudiera me gustaría encontrarme bajo la enorme capa de vuestra tuna para poder abrazarlos a todos, darles las gracias y el cariño que se merecen", indica la joven intérprete, junto a Aitana Ocaña, del éxito Lo Malo.

"Les envío un enorme beso a todos y cada uno de ustedes. Igualmente quiero transmitir mis disculpas a los murcianos por no acompañarles en estas magníficas fiestas a las que me han invitado. Decirles que estaré en el Ayuntamiento de Murcia el día 2 a partir del mediodía en la recepción que el alcalde me ha ofrecido, y a través de él les envío todos mis respetos y saludos", prosigue la artista.

"Tunos de Murcia, Tunos del Mundo, Murcianos, gracias por todo el apoyo que me han demostrado. Los quiero, espero estar pronto en vuestra tierra. Les mando un gran beso", sentencia.

"Cuando me propusieron ocupar dicho madrinazgo, hace ya algún tiempo, acepté encantadísima, pero es que hace unos meses, yo, o mejor dicho, mi vida profesional era muy diferente. Me encontraba inmersa en el mundo laboral de mi generación, pero, como saben, a día de hoy y después de pasar más de tres meses en la Academia de Operación Triunfo, mi vida ha dado un cambio de 360 grados. Ahora estoy entregada a todo aquello que está relacionado con mi nueva vida, en cuanto a contratos, conciertos, firmas, compromisos, y un largo etcétera", argumenta la joven, que en el programa se metió al público en el bolsillo con interpretaciones como la de La Bikina.