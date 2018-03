Pintadas con spray para marcar las filas de sillas de las procesiones en Murcia

2 x 1, se lee en la pintada con spray amarillo que hay en una de las aceras del Puente Viejo. 2 x 1, pone también, esta vez con grafiti blanco, en la fuente de la Plaza de los Apóstoles. Son dos de los lugares donde, estos días, pasan las procesiones de Semana Santa. Y lo que se hace con estas pintadas es marcar las filas de sillas. Las más codiciadas, cómo no, están en primera fila.



No es raro ver estos días cómo vecinos van señalizando con tiempo el lugar que ocuparán para ver la procesión. En un folio, donde está escrito su nombre o 'familia de', que colocan con celo en la calle incluso antes de que las sillas estén puestas.



Ciudadanos han criticado la moda de señalar esto con grafitis, más aún cuando se daña a algún inmueble considerado Bien de Interés Cultural.



"No están permitidas las marcas en la calzada reservando espacios, se le dan instrucciones a los agentes para que eviten nuevas marcas", explicaron desde la Policía Local de Murcia.





De la situación se ha hecho eco la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio (), que asegura que "todos los años" ocurre lo mismo, "la misma historia".