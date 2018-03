"Tuve un estúpido lapsus", dice el concejal que pidió Plenos cortos para que ellas concilien

"Ayer tuve un estúpido lapsus al hablar de conciliar citando solo a compañeras. Ballesta no me dejó rectificar. Me disculpé con las concejalas de C's, Ahora y Cambiemos, y con mis propias compañeras. Ninguna tuvo duda sobre mi fe en la igualdad que siento y practico todos los días".



Es lo que escribía en su cuenta de Twitter el socialista Sebastián Peñaranda, a raíz de la polémica creada tras su intervención en el Pleno del jueves.



"Desde el Grupo Socialista, para contribuir con las compañeras que hay en el Pleno, no voy a seguir interviniendo para que puedan conciliar la vida familiar y laboral, que sea con jornadas más cortas y que sea así teniendo más tiempo para la familia", fueron las palabras del también pedáneo de Guadalupe.





Ayer tuve un estúpido lapsus al hablar de conciliar citando solo a compañeras. Ballesta no me dejó rectificar. Me disculpé con las concejalas de C's, Ahora y Cambiemos, y con mis propias compañeras. Ninguna tuvo duda sobre mi fe en la igualdad que siento y practico todos los días — Sebastian Peñaranda (@SebasPenaranda) 23 de marzo de 2018

Al escuchar la intervención del socialista, el alcalde de Murcia,, puso cara de extrañeza y sólo pudo decir "muchas gracias", al tiempo que preguntó si "desean hacer uso del siguiente turno". A continuación tomó la palabra la edil de Cambiemos,. Lo que dijo no se ve en el vídeo difundido en redes. La propia edil explicó que en su intervención dejó claro que "lade trabajo para las mujeres y me parece increíble estar debatiendo de estas cuestiones todavía".