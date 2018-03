Cs se descuelga de la petición de cese de Bernabé

Los grupos de la oposición de PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos han llevado hoy al Pleno de marzo una moción conjunta pidiendo el cese del delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, por su actitud ante las protestas que vienen protagonizando los vecinos de Santiago El Mayor en el entorno de las vías desde el pasado mes de septiembre. La moción no ha salido adelante por los votos en contra del PP y de Ciudadanos. Estos últimos no se ha mostrado de acuerdo en los términos del texto al considerar que "no es el momento de pedir dimisiones, aunque debería relajarse la acción de la policía", según ha indicado el portavoz de la formación naranja en la Glorieta, Mario Gómez.

El debate sobre esta moción conjunta ha hecho que un grupo de vecinos afectados por las sanciones que ha puesto la Policía en la orilla de las vías hayan acudido a las pajareras a seguir el inicio del Pleno, momento que han aprovechado para increpar a la concejala popular Lola Sánchez, así como a los ediles de Ciudadanos, que se han posicionado en contra de la moción, al tiempo que han mostrado las multas que han recibido "por comer pipas y bizcocho con chocolate", según han gritado algunos de ellos.

La portavoz socialista, Susana Hernández, ha acusado a Francisco Bernabé de "echar leña al fuego con su actitud en lugar de calmar los ánimos", al tiempo que ha afirmado que "parece más un antiguo gobernador civil que un delegado del Gobierno". Desde Cambiemos Nacho Tornel se ha pronunciado en los mismos términos y ha señalado que Bernabé "está haciendo daño con sus payasadas en este conflicto", mientras que la portavoz de Ahora Murcia, Alícia Morales, también ha manifestado que el delegado "no está cumpliendo con su tarea".

Algunos de los vecinos han abandonado el Salón de Plenos lanzando copias de las multas desde las pajareras y gritando "Que no, que no, que no queremos muro".

El Cristo del Rescate pierde su medalla

Otro de los asuntos que ha levantado revuelo en el inicio del Pleno del Ayuntamiento de Murcia de esta mañana ha sido la concesión de la Medalla al Cristo del Rescate, una petición que no ha salido adelante por un solo voto, ya que en el momento de la votación el portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, estaba fuera del salón atendiendo a los medios de comunicación. Para que fuera aprobada esta concesión eran necesarios los votos a favor de cuatro quintas partes de los concejales (23), por lo que la abstención de Cambiemos y Ahora Murcia y la ausencia del portavoz de la formación naranja ha hecho que no fuera posible.

El concejal de Cultura, Jesús Pacheco, ha mostrado su malestar por el trabajo que ha supuesto la preparación del expediente que iba hoy al Pleno y que no ha servido para nada. "Hemos defraudado la voluntad de cientos de murcianos que honran a esta Cofradía, que precisamente este año cumple su 75 aniversario".