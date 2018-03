El paso a nivel de Santiago El Mayor no se cerrará hasta 2019

El paso a nivel de Santiago El Mayor no se cerrará hasta 2019 JUAN CABALLERO

Aún no había amanecido ayer cuando muchos vecinos de Santiago El Mayor se vieron sorprendidos por la instalación de la parte superior de la pasarela por la que tendrán que cruzar las vías en los próximos meses. Sin embargo, su puesta en marcha no supondrá el cierre inmediato del tráfico en este punto de Murcia sino que durante unos meses se podrá pasar de forma simultánea por la parte inferior o por la pasarela, indistintamente. La portavoz municipal, Rebeca Pérez, anunció ayer, al ser preguntada por las obras que se están llevando a cabo en este punto de la ciudad y las protestas que están protagonizando los vecinos desde hace 186 días, que el paso a nivel de Santiago El Mayor no se cerrará hasta principios de 2019.

En este sentido, recordó que «la colocación de la pasarela es un requisito indispensable para que se produzca el soterramiento de las vías del tren. Es uno de los compromisos de la empresa Aldesa» que está realizando las obras en este tramo. Pérez señaló que la pasarela contará con dos ascensores que llegarán en los próximos días y que será «una pasarela accesible, abierta las 24 horas». La portavoz del equipo de Gobierno en la Glorieta explicó ayer que el cierre del paso a nivel «se retrasará al máximo» y justificó que la pasarela se haya colocado ya con «el objetivo de normalizar la situación y sensibilizar a las personas de la zona, que puedan hacer uso de ella antes de que se produzca el cierre y les dé la seguridad para usarla como vía de paso».

La colocación de esta estructura metálica a siete metros de altura y que contará con una longitud total de 26,5 metros y una barandilla de 1,10 metros de altura, indignó ayer a numerosos vecinos y miembros de la Plataforma ProSoterramientos, quienes llegaron a acusar al Gobierno de actuar con «nocturnidad», ya que los responsables de la obra aprovecharon la madrugada, cuando hay menos tráfico ferroviario y de vehículos, para la colocación de la estructura central de la pasarela. Aún queda por instalar las escaleras a cada lado y los ascensores. Desde el Consistorio también se pronunció ayer la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, quien aseguró que «Ballesta no se está comportando como el alcalde de todos los murcianos, ha dado la espalda al sur del municipio y en ningún caso se ha acercado a conocer de primera mano las preocupaciones de esos vecinos y el curso de las obras, ni tampoco les ha ofrecido explicaciones». Morales subrayó que «Ballesta tampoco está donde debería estar hoy (por ayer), un día de gran conmoción para los vecinos ante la construcción, con nocturnidad, alevosía y una rapidez inusitada, de la pasarela que va a modificar enormemente y de manera indefinida la vida diaria de muchos de miles de murcianos».



Reunión de pedáneos socialistas

Los cinco pedáneos del PSOE afectados por la llegada del AVE registraron ayer viernes un escrito en la Delegación del Gobierno para que Francisco Bernabé convoque, de manera urgente e inmediata, una reunión con todos los pedáneos de las zonas afectados por las obras de soterramiento. La pedánea de Nonduermas, Carmen López; José Liza, de San Pío X; Ignacio García, del barrio El Carmen; Juan José García, de Santiago El Mayor, y José María Martínez, del Barrio El Progreso, han firmado el escrito. «Queremos estar informados, ya que somos el referente de nuestros vecinos, que nos preguntan continuamente como representantes más cercanos y carecemos de información sobre las obras», ha asegurado Carmen López. Además, los pedáneos aseguran que la situación de alarma vecinal se incrementa como consecuencia de la permanente y masiva presencia policial.