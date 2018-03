Convocan una manifestación antitaurina ante el Cristo de los Toreros

Varias asociaciones animalistas han convocado una 'procesión / manifestación', según reza el cartel, el próximo viernes 23 de marzo, coincidiendo con la procesión de Viernes de Dolores, de la Cofradía del Cristo del Amparo, para protestar contra el maltrato animal y la tortura. En esta cofradía procesiona el Cristo del Gran Poder, más conocido como el Cristo de los toreros, porque es portado por costaleros relacionados con el mundo taurino.



El cartel de la convocatoria se presenta con una corona de espino como la que lleva Jesucristo en las imágenes bíblicas de la Pasión.



El Grupo Animalista de la Región de Murcia, Animalistas de Fortuna, el Sindicato de Estudiantes, entre otros, han propuesto una concentración en la plaza de San Nicolás -de donde sale la procesión de los azules-, a las 18.00 horas, una hora antes de la salida del desfile pasionario.



Fuentes del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia han asegurado que no están preocupados "porque la manifestación no está autorizada". Aun así, consideran que es una concentración "improcedente" y creen que es "normal que haya cofrades que se indignen, porque no es lugar ni momento" para este tipo de eventos.



Ante tal convocatoria, un usuario en la red social Twitter ha compartido con el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, la inquietud de los cofrades murcianos por la coincidencia de las procesiones de Viernes de Dolores con la manifestación.



Así, le han preguntado a Bernabé en varias ocasiones a través de Twitter si la manifestación, que coincide en horario con la salida de varias procesiones, está permitida.







@bernabepaco no contesta sobre esta pregunta que le venimos haciendo los cofrades murcianos desde ayer. ¿Está autorizada esta concentración a la misma hora de la salida de una procesión? pic.twitter.com/0jCdUT4Pb4 — Alberto Castillo (@castillo_albert) 15 de marzo de 2018

Mi agenda de actos públicos es una y luego hay infinidad de reuniones internas de trabajo que me exigen mucho tiempo y no salen en agenda. Dicho lo cual, no consta petición alguna en estos momentos solicitando ese acto, por lo que no hay autorización alguna para que se celebre. — Francisco Bernabé (@bernabepaco) 15 de marzo de 2018

El delegado del Gobierno ha confirmado que no le consta ninguna petición solicitando ese acto, por lo que no está autorizada su celebración.