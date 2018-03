Una concentración animalista se solapa con procesiones de Semana Santa

Varias asociaciones animalistas han convocado una 'procesión / manifestación', según reza el cartel, el próximo viernes 23 de marzo, coincidiendo con Viernes de Dolores, para protestar contra el maltrato animal y la tortura.



El cartel se presenta con una corona de espino como la que lleva Jesucristo en las imágenes bíblicas de la Pasión.



El Grupo Animalista de la Región de Murcia, Animalistas de Fortuna, el Sindicato de Estudiantes, entre otros, han propuesto una concentración en la plaza de San Nicolás, a las 18.00 horas.



Ante tal convocatoria, un usuario en la red social Twitter ha compartido con el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, la inquietud de los cofrades murcianos por la coincidencia de las procesiones de Viernes de Dolores con la manifestación.



Así, le han preguntado a Bernabé en varias ocasiones a través de Twitter si la manifestación, que coincide en horario con la salida de varias procesiones, está permitida.







Mi agenda de actos públicos es una y luego hay infinidad de reuniones internas de trabajo que me exigen mucho tiempo y no salen en agenda. Dicho lo cual, no consta petición alguna en estos momentos solicitando ese acto, por lo que no hay autorización alguna para que se celebre.