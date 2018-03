Traslado provisional de los alumnos de Monteagudo a otro cole mientras arreglan el suyo

El traslado afecta a 92 alumnos, confirmó el director del centro, Ángel García Torrente. Fue la fuerza de Eolo la que ocasionaba esta misma semana destrozos en el colegio Virgen del Rosario, en La Cueva (Monteagudo).

García Torrente, tras la reunión mantenida hoy en la Consejería de Educación con padres y responsables de este organismo, indicó que el colegio estará cerrado y en obras hasta pasadas las Fiestas de Primavera. Se harán los trabajos aprovechando las vacaciones.

Los escolares darán clases, mientras no llegan las vacaciones, en el Juan XXIII, en Las Lumbreras, un centro que tiene aulas disponibles. Para los alumnos que vivan lejos, "yo mismo he ofrecido mi coche particular, lo pongo a su disposición para llevarlos", dijo el director.

Será en verano cuando se hagan más obras. Las primeras se centrarán en "garantizar la seguridad", insistió.

"Se adquirió el compromiso, por parte de la Consejería, de realizar otras obras demandadas por la comunidad educativa, durante el periodo vacacional de verano como es el cerramiento de dos porches y la sustitución de las ventanas, lo que supondrá una inversión adicional de 48.000 euros", detallan desde el Gobierno regional en una nota.

La directora general de Centros Educativos aseguró que "desde el Gobierno regional trabajamos para seguir mejorando nuestros centros educativos, garantizando siempre la seguridad de alumnos y profesores y el correcto desarrollo de las clases", agrega el comunicado.