RTRM y Televisión Murciana rechazan el artículo de Martínez Campos

El propio autor del artículo se ha visto obligado a eliminar su publicación y sustituirlo por otro en el que pide disculpas a "quienes se hayan visto ofendidos"

El artículo 'De Trotski y sus gustos femeninos', escrito por Francisco Martínez Campos, directivo de Radio Televisión Murciana ha levantado ampollas en el gremio estos días.

En las líneas escritas por Martínez Campos, habla sobre su perro, Trotski, y la inclinación y gusto de este por las presentadoras de 7 TV y TVM.

Así hace referencia a varias compañeras de profesión a través de su vestuario, su físico o su actitud ante la cámara.



"Ahora le ha dado por ponerse delante de la tele y comentar cosas sobre las presentadoras. Cosas un poco subidas de tono que yo le afeo de continuo, pero es cierto que está en esa edad difícil.

Comienza su visionado televisivo con las mañanas y Ana Cruz y me mira de manera picarona. Le gusta sobre todo cuando habla de pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable.

Algo parecido le pasa con María Pina. Me dice que se ha casado con otro porque no ha tenido oportunidad de conocerle a él.

Al mediodía entra a toda leche desde la terraza para visionar el informativo y a Martita y Carmen.´Dos pedazo de mujeres´, me dice con ojos golosones. Dos ´zagalas´ de buen ver a las que no le importaría dar un lametón o acurrucarse en su regazo. Tonto no es el cacho perro".

Ante estas frases, Radio Televisión Región de Murcia ha reaccionado emitiendo un comunicado en el que rechaza "el mensaje, el tono y el enfoque del artículo publicado por el responsable del Departamento de Control de Servicio Público, Francisco Martínez Campos".

Además, desde la cadena han añadido que "el respeto a la condición profesional y personal de las periodistas de la Región pasa por poner en valor y reconocer su dedicación, su desempeño diario y la calidad de su trabajo, no sexualizándolo ni convirtiéndolo en objeto de un humor dudoso".

Por su parte, Televisión Murciana también hizo lo propio al emitir un comunicado con el que mostrar "su más profunda repulsa". Desde la televisión consideran que "este escrito es un ataque a la profesionalidad e integridad de las mujeres periodistas, a las que hace mención y a las que no".

Así, critica la "sexualización" que Martínez Campos hace de sus compañeras, "permitiéndose usar para ello un tono paternalista en el que no faltan ni tan siquiera diminutivos".

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región también se hizo eco del artículo y aseguró haber "actuado cuando ha tenido conocimiento, atendiendo a las demandas de periodistas mujeres y hombres". El órgano colegial no se pronunció en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo, pero añadió que "el autor ha pedido disculpas privada y públicamente a las profesionales que se hayan podido molestar, señalando que nunca ha sido su intención ofender: 'Al contrario loaros como profesionales que sois y que reconozco', ha expresado", según reza el comunicado.

Incluso el presidente del Gobierno regional ha tenido que aclarar la postura del Ejecutivo autonómico ante este artículo, que ha sido tachado por López Miras como "injustificable e improcedente".

El propio Martínez Campos retiró el artículo publicado en un medio digital y escribió otro horas más tarde en el que pedía disculpas "a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos de alguna forma por el artículo publicado como ´homenaje a las profesionales de 7TV´".



El autor del artículo se disculpa y afirma "creía que con este artículo ponía en valor a mis compañeras a las que admiro por su buen hacer profesional. Por lo que me ha llegado por redes y otras vías, me equivoqué de todas todas".