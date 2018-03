La mota del río en Murcia: proyecto virtual versus realidad

Alicia Morales señala que no se han reparado las escaleras; no han realizado la señalética prevista "para el uso segregado del carril" y no se ha revegetado el talud del río ni "embellecido" el muro.

Ahora Murcia denuncia que el proyecto presentado por el alcalde José Ballesta en febrero de 2017 para el tramo urbano de la mota del río y el que ha sido ejecutado se parecen "como un huevo a una castaña". La portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, destaca que en la presentación de hace 13 meses "el PP presentó un proyecto casi paradisiaco, cuidado y repleto de vegetación, además de anunciar su inauguración antes del verano de 2017, pero la realidad es que solo han puesto el firme del vial y ahora, un año después, están instalando las luces".

Morales se pregunta si "al alcalde Ballesta y a sus concejales no les produce bochorno anunciar continuamente grandes proyectos virtuales que, o bien desde el principio saben que nunca ejecutarán, o bien no tienen la capacidad de hacerlos. En cualquier caso, lo evidente es que sus anuncios y presentaciones de proyectos quedan registrados, y después la comparación con la realidad es sangrante y provoca sonrojo".

Ante esta "situación de inadecuación entre el proyecto presentado y lo que ha sido ejecutado", Ahora Murcia ha preguntado por escrito acerca de las obras "y del dinero que se ha gastado en ellas" al concejal de Hacienda y Contratación, Martínez-Oliva, y al alcalde Ballesta, coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento.





La edil recuerda que "uno de los propósitos del PP era que el carril tuviera una clara segregación para bicicletas y peatones, previendo para ello la adopción de una serie de medidas: indicativos de carril bici cada 100 metros, "alternando la orientación del dibujo"; flechas de doble dirección cada 100 metros en el carril bici, y señales de tráfico en varios puntos. En realidad solo han puesto unos medallones en el suelo apenas distinguibles, lo que provoca que la segregación entre peatones y bicis no se esté produciendo".

Otro de los aspectos contemplados por el proyecto era la rehabilitación de las seis escaleras de acceso a la mota entre la pasarela Manterola y la Fica, "pero observamos que no han sido reparadas en absoluto. Hay peldaños rotos, incluso trozos de escalones en las escaleras, y enorme suciedad de orines en sus paredes". De igual forma, "hay tramos del muro sucios y con un aspecto indecente, sin limpiar desde hace años".

La portavoz de Ahora Murcia recuerda que, además, se anunció entonces un proyecto de ajardinamiento, "para revegetar el tramo del río con especies autóctonas". El objetivo era, según explicaron, "embellecer y reverdecer el muro con plantas trepadoras, para que no sea tan duro, y revegetar el talud del río, eliminando las especies invasivas". "Unos propósitos que se han quedado en el anuncio, en el Photoshop y en la tomadura de pelo a los murcianos", afirma la portavoz de Ahora Murcia.

Morales pregunta a Ballesta y a Urbamusa, empresa encargada del proyecto, "por qué no han realizado las actuaciones previstas y en qué han gastado el dinero, cuando la mitad de las cosas previstas no las han hecho", y exige que se lleven a cabo, de acuerdo con el proyecto, "la rehabilitación de las escaleras, la instalación de la señalética y la limpieza de muros y vegetación invasiva".