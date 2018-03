La supresión de las líneas 45 y 18 indigna a los vecinos

Estudiantes de Avileses y Sucina, encabezados por su alcalde pedáneo, José Mercader, se manifestaron ayer en las puertas del Ayuntamiento de Murcia contra la decisión de la empresa Autobuses LAT de suspender el servicio de la línea 45, que es la que utilizan mucho de estos alumnos para desplazarse a los institutos de secundaria y las universidades.

Mercader, que intentó acceder al Ayuntamiento, fue finalmente retenido por un policía local y desistió de su intención, aunque anuncia que va a estudiar un calendario de movilizaciones «para que estos estudiantes no vean su futuro cortado», afirma el pedáneo de Sucina.

Así, José Mercader anuncia que va a plantear un calendario de movilizaciones en las diez próximas semanas, para que tanto el Ayuntamiento de Murcia como el Gobierno de la Región medien con la empresa para que no suprima este servicio a partir del próximo 25 de marzo. «Parece mentira que esto lo haga un alcalde como José Ballesta, que ha sido rector de la Universidad de Murcia y ahora impide que los habitantes de las pedanías puedan ir a recibir sus clases», reprochó Mercader, quien anuncia que los estudiantes también van a continuar con sus movilizaciones.

«Voy a solicitar a la Delegación del Gobierno poder hacer diez actuaciones consecutivas en las próximas diez semanas, en diferentes frentes.

Hay que atacar el corazón de esta estrategia contra el ciudadano que están haciendo tanto el señor Ballesta como el señor López Miras», indicó José Mercader.

Además de los estudiantes de Sucina y Avileses, ayer se manifestaron vecinos de Aljucer que también se verán afectados por la supresión de la línea 18 a partir del próximo 25 de marzo.

Desde Autobuses LAT justificaron esta decisión en que «la prestación de estos servicios, todos ellos extraconcesionales y altamente deficitarios, no se pueden mantener sin ayuda pública, debido al escaso número de viajeros que hacen uso de los mismos y, como no se ha resuelto su financiación, lamentablemente nos vemos obligados a adoptar esta decisión para no perjudicar la estabilidad de la concesión».

Asimismo, la empresa de autobuses ha habilitado un teléfono específico de Atención al Cliente, en el número 902 25 00 88, y también se podrá acceder a la información a través de la web 'latbus.com'.