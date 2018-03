Detenido el repartidor 'machista' de Murcia por conducir sin carné

Cuanto más se sabe, peor se pone la historia para el repartidor más viral de Murcia. El Día de la Mujer sus bromas sobre lo bien que se circulaba por la ciudad se movieron por WhatsApp como la pólvora. Tras el revuelo levantado, pidió disculpas aunque dijo no entender el revuelo y llegó a decir que "los chistes no son machistas". Ahora, la Policía Local de Murcia lo ha detenido.



Según han informado desde el cuerpo, agentes de atestados lo detuvieron por carecer de permiso de conducir por sentencia judicial. Por si fuera poco, también ha sido denunciado por no llevar cinturón de seguridad.



¿Recuerdas al conductor que, el día de la huelga del 8 de Marzo se jactaba de conducir sin atascos en #Murcia?

Ayer agentes de atestados lo detuvieron por carecer de permiso de conducir por sentencia judicial y ???denuncia por no llevar cinturón

Recuerda, el que la hace la paga — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 13 de marzo de 2018